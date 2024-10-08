В Steam появились первые обзоры Diablo 4: Vessel of Hatred - геймеры, мягко говоря, недовольны

Пользователи негодуют из-за «паршивого» запуска дополнения, вылетов и низкой частоты кадров.
В Steam появились первые обзоры Diablo 4: Vessel of Hatred. Оценки геймеров оказались низкими: рейтинг ролевой игры от Blizzard составляет 25%, а все рецензии в основном отрицательные.
Геймеры отметили, что старт DLC получился «паршивым». Серверы не работали, а игроки не могли зайти в свои аккаунты. Пользователи также ругают дополнение к Diablo 4 за скучных боссов и неинтересный новый класс.
Сюжет DLC никудышный. Последняя схватка с Мефисто с превращением в собаку — просто бред. После боя приходится ждать загрузки данных, чтобы игра продолжилась. Да пошли вы, Blizzard, ***** с такими боссами. - написал пользователь под ником Cannon fodder.
В игре нельзя сменить язык текста! Доступен только английский, а я из Японии. Мне приходится слушать японскую озвучку и читать все на английском. Покупайте, если вы просто хотите отдать деньги Blizzard в пустоту. - написал BDFa_Mikotori.
Серверы и игра лагают, как черти! 3 шага лагаю, 5 лагов дрифтую. Совершенно неиграбельно! - Endlesssword.
Игроки также отметили, что DLC к Diablo 4 больше смахивает на обычный патч к основной игре: контента очень мало, а сам геймплей action-RPG смахивает на роуг-лайк.
Diablo 4: Vessel of Hatred вышла 8 октября 2024 года. В DLC добавили класс «Наследник духов», систему наемников и новый регион Наханту. Критики высоко оценили дополнение: журналисты назвали Vessel of Hatred «лучшей action-RPG последнего десятилетия».
бедняжка, как же он страдает
Типичная Близзард. Годы идут, ничерта не меняется.
Скорее бараны никак не научаться подождать пару часов после запуска -а лезут и лезут в одни ворота =)
Несколько часов играл сегодня, половина написанного бред, хотя чего я хочу от типов которые покупают игру в steam если все равно надо ставить Battle.net
д4 в стиме - не запускает Бнет. Там только разовая привязка.
Ну я почти прав был), я думал там как с юбиками, лаунчер маст хэв всегда!
Онлайн игры 45к, обзоров 150…. Из них 100 отрицательных. Вот это новость. И все отзывы о том, что игру не запустили и ловили ошибки на старте. обьективная оценка игры, не иначе
А у Blizzard последнее время что-то было не паршивым?.. Да и в целом в индустрии всё так, с редкими проблесками удачных игр, не от именитых гигантов индустрии.
так держать)
Играл с 9 утра примерно, язык русский, озвучка русская, новый класс - шикарен, новые активности классные, ввели рунворды наконец. Очередей не было, лагов-багов не заметил. Пересобрали игру во многом. Онлайн в игре 43к+, вот судить по 150 обзорам тех кто как баран долбился в момент включения серверов это да.... новость =)
В стиме всегда нытики сидят