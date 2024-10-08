В Steam появились первые обзоры Diablo 4: Vessel of Hatred - геймеры, мягко говоря, недовольны

Пользователи негодуют из-за «паршивого» запуска дополнения, вылетов и низкой частоты кадров.

В Steam появились первые обзоры Diablo 4: Vessel of Hatred. Оценки геймеров оказались низкими: рейтинг ролевой игры от Blizzard составляет 25%, а все рецензии в основном отрицательные.

Геймеры отметили, что старт DLC получился «паршивым». Серверы не работали, а игроки не могли зайти в свои аккаунты. Пользователи также ругают дополнение к Diablo 4 за скучных боссов и неинтересный новый класс.

Сюжет DLC никудышный. Последняя схватка с Мефисто с превращением в собаку — просто бред. После боя приходится ждать загрузки данных, чтобы игра продолжилась. Да пошли вы, Blizzard, ***** с такими боссами. - написал пользователь под ником Cannon fodder.

В игре нельзя сменить язык текста! Доступен только английский, а я из Японии. Мне приходится слушать японскую озвучку и читать все на английском. Покупайте, если вы просто хотите отдать деньги Blizzard в пустоту. - написал BDFa_Mikotori.

Серверы и игра лагают, как черти! 3 шага лагаю, 5 лагов дрифтую. Совершенно неиграбельно! - Endlesssword.

Игроки также отметили, что DLC к Diablo 4 больше смахивает на обычный патч к основной игре: контента очень мало, а сам геймплей action-RPG смахивает на роуг-лайк.

Diablo 4: Vessel of Hatred вышла 8 октября 2024 года. В DLC добавили класс «Наследник духов», систему наемников и новый регион Наханту. Критики высоко оценили дополнение: журналисты назвали Vessel of Hatred «лучшей action-RPG последнего десятилетия».