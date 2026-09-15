В Steam стартовали бесплатные дни в Diablo 4 со скидкой 75 процентов и перегрузкой серверов

Компания Blizzard Entertainment запустила акцию с бесплатным доступом к ролевому экшену Diablo IV на платформе Steam. Ознакомительный период продлится до 21 сентября 2026 года до 20:00 по московскому времени (10:00 по тихоокеанскому времени). Предложение доступно всем владельцам учетных записей магазина без необходимости совершать покупку и приурочено к старту очередного сезонного обновления.

В рамках временной акции пользователям открыт доступ к базовой версии игры со всеми стартовыми классами и прохождением сюжетной кампании Санктуария. При этом разработчики установили строгое ограничение на развитие: прокачать героя можно только до 30-го уровня. После достижения этой планки начисление опыта прекращается, что блокирует доступ к высокоуровневым активностям и большей части сезонного контента до момента приобретения полной версии проекта.

Начало бесплатных дней моментально обернулось техническим коллапсом сетевой инфраструктуры. Наплыв желающих протестировать экшен привел к сбою серверов авторизации, из-за чего форумы сообщества Steam наполнились жалобами на ошибку подключения с кодом 300008. Время ожидания ответа от серверов регулярно превышает лимит, а многие пользователи сталкиваются с внезапным закрытием клиента прямо во время попытки входа.

Сложившаяся ситуация спровоцировала волну возмущения со стороны ветеранов и обладателей платных копий игры. Игроки, купившие проект за полную стоимость, оказались заблокированы на экране авторизации и лишились доступа к контенту из-за перегрузки серверов бесплатными учетными записями. В комментариях сообщества звучит активная критика в адрес издателя за отсутствие дополнительных серверных мощностей под заранее запланированную промоакцию.

Одновременно с бесплатным пробным периодом компания временно снизила стоимость стандартного издания Diablo IV на 75%. До 24 сентября 2026 года игру можно приобрести за 12.49 доллара вместо базовых 49.99 доллара с полным переносом всего достигнутого во время акции прогресса.