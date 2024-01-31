В свежем обновлении для Diablo 4 был улучшен спутник игрока и усложнен бой с боссом Эхо Мальфаса

С запуском третьего сезона в Diablo 4 разработчики из студии Blizzard Entertainment стали намного активнее выпускать промежуточные патчи, которые также содержат ряд весомых изменений. Пока игроки находятся в ожидании большого обновления под номером 1.3.1, для проекта был выпущен апдейт меньшего масштаба, но с приятными улучшениями, которые были внесены на основе отзывов игроков.
Согласно опубликованным примечаниям к патчу 1.3.0а, разработчики Diablo 4 решили сделать спутника персонажа более эффективным. Теперь Сенешаль будет проще улучшить до максимального уровня, а его сила при этом значительно возрастет. Кроме того, в патче была усложнена битва с боссом Эхо Мальфаса, которая для многих пользователей показалась слишком легкой, в отличие от требований для вызова данного противника. Поэтому в Blizzard решили отказаться от жемчужин для вызова Мальфаса, вместо них будет использоваться новый предмет — пламенные ядра.
Другие изменения в патче 1.3.0а, Версия #49404:
- Уровень эха Мальфаса повышен с 85-го до 100-го.
- Запас здоровья эха Мальфаса увеличен на 30%.
- Для доступа к суперхранилищу и эху Мальфаса теперь существует специальный предмет — пламенные ядра. Этот тип предметов заменит жемчужины-обереги, использовавшиеся для доступа к боссу.
- Пламенные ядра можно с определенной вероятностью получить за победу над глашатаями хранилища и гарантированно получить за победу над сыном Мальфаса на 4-м уровне мира.
- Изменения добычи
- Вероятность получения уникальных камней за победу над Мальфасом увеличена с 0,25% до 0,5%.
- Теперь уникальные камни можно с вероятностью 3% получить из сундука после босса.
- За победу над эхом Мальфаса теперь можно получить больше легендарных предметов. Кроме того, предметы 925-го уровня будут чаще появляться среди добычи.
- Изготовление камня контроля или отладки теперь всегда стоит 200 расколотых камней и 20 кусков железа вне зависимости от уровня.
- Найдя камень контроля или отладки, вы теперь будете получать 150–200 расколотых камней.
- Камни контроля или отладки теперь можно получать в качестве награды за тайные поручения.
- За победу над сыном Мальфаса теперь можно гарантированно получить 2–3 камня контроля или отладки.
- Из сундука с камнями сенешаля теперь можно получить не 1 камень, а 2.
- Уменьшено количество опыта, необходимое для повышения уровня камней отладки и контроля, так что теперь уровень камней будет более естественным образом повышаться вместе с уровнем вашего персонажа.
- Теперь при поглощении жемчужины-оберега у статуи Золтуна Кулла вы получаете 10 эффектов «Оберега Золтуна», а не 3.
- Максимальное количество эффектов «Оберега Золтуна» увеличено с 300 до 999.
- Период, в течение которого вы не можете терять дополнительные эффекты «Оберега Золтуна», когда вас поражает несколько ловушек одновременно, увеличен с 1 до 1,5 сек. Это означает, что если вас поразят 3 выстрела за 1,5 сек., вы потеряете только 1 эффект, а не 3.
- Начиная с 26-го уровня за победу над глашатаями Мальфаса можно гарантированно получить легендарный предмет, а с вероятностью 15% — и второй легендарный предмет.
- Ловушки-обелиски больше не отбрасывают персонажей.
- В конце хранилища теперь будут появляться сундуки. Начиная с 26-го уровня в этих сундуках будет гарантированно содержаться легендарный предмет, а с вероятностью 35% — второй легендарный предмет.
- Скорость полета снарядов ловушек со стихийными стрелами уменьшена на 20%.
- Область действия расположенных на полу ловушек со стихийными решетками и шипами уменьшена приблизительно на 15%.
- Область действия атаки стихийных колонн уменьшена приблизительно на 15%.
- И многое другое.
С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте игры. Diablo 4 доступна на ПК и консолях.