Valve исправила запуск Diablo IV на Steam Deck и Linux после обновления 14 сезона

Компания Valve оперативно решила проблему с запуском ролевого экшена Diablo IV на операционных системах Linux и портативных консолях Steam Deck. Неполадка возникла после релиза обновления 14 сезона от Blizzard, однако создатели слоя совместимости быстро подготовили исправление.

Недавний запуск 14 сезона в Diablo IV привел к тому, что игра перестала функционировать на устройствах под управлением Linux и SteamOS, включая портативные консоли Steam Deck. Изначально представители компании Blizzard признали наличие технического сбоя и пообещали заняться поиском решения, однако после этого не выходили на связь в течение нескольких дней. В итоге инициативу перехватила компания Valve, которая самостоятельно устранила неполадку со своей стороны.

Для решения проблемы было задействовано обновление Proton Hotfix. Согласно данным сервиса SteamDB, этот инструмент автоматической совместимости теперь применяется для Diablo IV по умолчанию на всех соответствующих устройствах. Благодаря оперативным действиям инженеров владельцы Steam Deck OLED и стандартных ПК на базе Linux снова могут проходить авторизацию и запускать игру без каких-либо затруднений.