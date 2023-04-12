Вам не обязательно убивать других игроков в Diablo 4, чтобы получить PvP-награды ©

Игры Diablo никогда не были особенно ориентированы на PvP, но, тем не менее, они привлекли преданное сообщество, которое продолжает проводить соревнования по оригинальной Diablo 27 лет спустя. Поскольку серия в основном ориентирована на PvE, выход на эту арену может оказаться пугающей перспективой для игроков, которые могут захотеть получить определенный предмет, заработанный в PvP.

Однако Blizzard заверяет игроков, что награды можно получить без необходимости убивать других игроков, так как поскольку прогресс связан с различными действиями на Полях Ненависти. Тем не менее, PvP по-прежнему является основной функцией "Полей ненависти", поэтому игрокам придется быть начеку, если они хотят сохранить плоды своего труда.

Поля ненависти устроены таким образом, что игрокам, которые, возможно, не очень любят PvP - которым вообще не нравятся конфликты "игрок против игрока" - не нужно убивать игроков на Полях ненависти, чтобы заработать Осколки ненависти и отнести их в святилища, чтобы затем превратить в Красную пыль, которая является валютой, которую вы используете для покупки косметических наград.

Эта система также сильно поощряет опытных PvP-игроков, которые могут быстро накопить большое количество Осколков ненависти, убивая других игроков и забирая их с трудом заработанные осколки. Хотя у каждого игрока Diablo 4 есть шанс заработать награды, самые сильные соперники могут добиться успеха гораздо быстрее.

Поля ненависти - это гораздо более динамичная PvP-среда, чем, например, поля боя Diablo Immortal, которые всегда представляют собой матч 8 на 8 между игроками. Чтобы заработать свои осколки, игроки могут принять участие в различных мероприятиях, включая мировых боссов и местные события.

Но это означает, что, находясь на Полях ненависти, вы подвергаете себя риску того, что другие игроки придут и попытаются убить вас и забрать ваши Неочищенные осколки ненависти, прежде чем вы успеете их преобразовать. Так что вам придется подвергнуть себя риску, чтобы сделать это, но вам не нужно идти и пытаться найти других игроков, чтобы убить их. Есть монстры, есть местные события, есть бродячие мировые боссы, которых можно найти там. Есть и другой контент, который будет появляться с течением времени, так что вам не придется сражаться только с игроками.

Свободная PvP-зона также допускает некоторую непредсказуемость во взаимодействии игроков. Игроки могут создавать непростые союзы, взаимно соглашаясь оставить друг друга в покое, чтобы сосредоточиться на зарабатывании осколков. Это напоминает "Темные зоны" The Division, где игроки иногда предпочитают сотрудничать, хотя постоянная опасность того, что все может повернуться в другую сторону, постоянно поддерживает высокий уровень напряжения.