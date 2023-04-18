Варвар стал героем нового геймплейного трейлера Diablo 4 ©

Классы Diablo 4 и уникальные игровые возможности, которые каждый из них привнесет в игру, очевидно, станут самой главной составляющей для многих игроков этой ролевой игры, а недавно вышедший трейлер сосредоточил внимание к одному классу, который был основным в этой франшизе на протяжении всего времени ее существования - Варвару.

Трейлер короткий - более полуминуты, но в нем можно увидеть множество ярких примеров того, как будет выглядеть бой, когда вы играете за Варвара.

Diablo 4 выйдет 6 июня для Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и PC.