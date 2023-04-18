Diablo 4 06.06.2023
7.7 370 оценок

Варвар стал героем нового геймплейного трейлера Diablo 4

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butcher69
Новости

Классы Diablo 4 и уникальные игровые возможности, которые каждый из них привнесет в игру, очевидно, станут самой главной составляющей для многих игроков этой ролевой игры, а недавно вышедший трейлер сосредоточил внимание к одному классу, который был основным в этой франшизе на протяжении всего времени ее существования - Варвару.

Трейлер короткий - более полуминуты, но в нем можно увидеть множество ярких примеров того, как будет выглядеть бой, когда вы играете за Варвара.

Diablo 4 выйдет 6 июня для Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и PC.

Трейлеры
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
spaMER_ID

Кратос после отсидки?

2
Strannik110

Когда Кратос случайно переместился в другую игру, да еще и цвет кожи сменил...

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Чет он приуныл

0
Путешествиник Сквось-Миры

На мистера "Т" похож. Ирокеза не хватает.

-1
ZooL22

В игре будет телескопическое оружие?

-3