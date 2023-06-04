Diablo 4 06.06.2023
7.6 431 оценка

Видео Diablo 4 показывает все дорогие скины, выставленные на продажу в магазине

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monk70
Новости

Как вы уже хорошо знаете, в Diablo 4 можно разблокировать новые эстетические элементы различными способами, один из которых соответствует покупке наборов в магазине.

В связи с этим игроки раннего доступа к ролевой игре от Blizzard Entertainment решили поделиться серией видеороликов в социальных сетях, которые позволяют вам взглянуть на содержимое, которое в настоящее время продается в магазине, чтобы получить представление о том, чего ожидать во время официального релиза, запланированного на 6 июня 2023 года.

Как видно по ходу видео, разработчики уже выпустили множество наборов для каждого из пяти классов: одни дороже и включают в себя как доспехи, так и скины оружия, другие просто добавляют косметические элементы для выбора предметов инвентаря. Очевидно, что есть и альтернативные маунты.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
one_less_name

чет херня какая-то...

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Spillik

Только на рогу понравились. Остальное - какая-то дичь.

-1