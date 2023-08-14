Видео разработчиков Diablo 4 подверглось резкой критике за то, что те спамили лишь базовую атаку, постоянно умирая ©

Время от времени Blizzard выпускает видеоролики, демонстрирующие фанатам Diablo IV "за кадром". Недавний показ в рамках серии Adventure with a Dev, где разработчики рассказывают о своей работе во время игры, вызвал массу негативных комментариев и заставил усомниться в том, в каком направлении движется игра.

В последнем видеоролике показан геймплей подземелья Belfry Zakara. В нем участвуют два разработчика, Дини МакМерри и Джози Мейерс, которые отвечают за дизайн именно этого подземелья. Хотя на первый взгляд кажется, что они не говорят ничего противоречивого в своем видео, поклонники поспешили отметить, что и они... не умеют играть в Diablo 4 - постоянно умирали в обычном подземелье, спамя лишь базовую атаку.

Комментаторы не преминули отметить, что они неэффективно используют навыки своих персонажей:

Я понимаю, что не все члены команды разработчиков должны быть экспертами в игре, но я бы ожидал от них хотя бы базового понимания того, как работает игра, чтобы выполнять свою работу должным образом. На этот спам базовых атак было так больно смотреть, как будто кто-то пытается разрезать стейк ложкой. Базовые навыки пополняют ресурсы, основные навыки наносят урон. Этим вещам можно научиться уже через 15 минут после начала игры. Это обязанность компании - обучать своих сотрудников базовым знаниям о продукте, с которым они работают, это просто здравый смысл.

Тот факт, что разработчики не умеют играть в свою игру, привел игроков к выводу:

Теперь все понятно. Дизайнеры понятия не имеют, как играть в свою собственную игру. Не могу дождаться, когда мы вернемся к найму настоящих игроков для создания игр. Этот ролик в одночасье убил все мои надежды на будущие сезоны. Вы потеряли мое уважение, Blizzard, потому что вы явно потеряли себя давным-давно.

Посмотрев это видео, я понял, что игра безнадежна, поскольку ее делают эти разработчики. Отличная работа.

Наблюдать за тем, как Blizzard потихоньку уничтожает все ИС, на которых я вырос, - это... печально :(

Ролик получился настолько неудачным, что некоторые комментаторы начали сочувствовать этим разработчикам, которым пришлось в нем сниматься. Один из них заявил, что Blizzard "принесла их в жертву" или "выставила на расстрел". На текущий момент видео набрало всего 874 лайка против 35 тыс. дизлайков.

Blizzard пока никак не отреагировала на этот казус. На самом деле, не обязательно быть экспертом по игре, даже участвуя в процессе разработки, но осадочек остается, особенно учитывая не самые удачные ходы Blizzard с Diablo 4 (хотя надо сказать, что компания пытается спасти ситуацию, анонсируя и выпуская очередные обновления).