Владельцы Diablo 4: Vessel of Hatred получат эксклюзивный контент в предстоящих сезонах

Недавно выпущенное расширение Diablo 4: Vessel of Hatred будет постоянно предоставлять владельцам эксклюзивный контент в течение предстоящего сезона. Эту новость подтвердил менеджер по франшизе Blizzard Diablo Род Фергюссон в интервью Polygon.

Поскольку мы знаем, что начало сезона — это своего рода новая отправная точка, мы хотели запустить расширение одновременно с началом сезона. Вот почему мы запустили его в начале 6-го сезона. Поэтому может показаться, что это расширение — всего лишь один момент времени, и я просто хотел подчеркнуть, что это не так. Мы продолжим разрабатывать функции, которые, по сути, будут эксклюзивными для владельцев Vessel of Hatred. По мере продолжения второй главы, как владелец Diablo 4: Vessel of Hatred, вы получите доступ к другим материалам во второй главе как часть вашей собственности. Поэтому мы продолжим поддерживать ценность Vessel of Hatred и после 6 сезона.

Это фактически началось с запуска Vessel of Hatred. Рунные слова пока что эксклюзивны для владельцев дополнения, и больше рунных слов будет добавлено с 7 сезоном. Патч 2.1 скоро выйдет в публичном тестовом мире, предоставляя долгожданную функцию Оружейная, совершенно новые способности, подобные ведьмам, и многое другое.

Между тем, в настоящее время Diablo 4 наслаждается бесплатной пробной версией как дополнения, так и основной игры, вплоть до 25-го уровня.