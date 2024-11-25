Владельцы Diablo 4: Vessel of Hatred получат эксклюзивный контент в предстоящих сезонах

Недавно выпущенное расширение Diablo 4: Vessel of Hatred будет постоянно предоставлять владельцам эксклюзивный контент в течение предстоящего сезона. Эту новость подтвердил менеджер по франшизе Blizzard Diablo Род Фергюссон в интервью Polygon.
Поскольку мы знаем, что начало сезона — это своего рода новая отправная точка, мы хотели запустить расширение одновременно с началом сезона. Вот почему мы запустили его в начале 6-го сезона. Поэтому может показаться, что это расширение — всего лишь один момент времени, и я просто хотел подчеркнуть, что это не так. Мы продолжим разрабатывать функции, которые, по сути, будут эксклюзивными для владельцев Vessel of Hatred. По мере продолжения второй главы, как владелец Diablo 4: Vessel of Hatred, вы получите доступ к другим материалам во второй главе как часть вашей собственности. Поэтому мы продолжим поддерживать ценность Vessel of Hatred и после 6 сезона.
Это фактически началось с запуска Vessel of Hatred. Рунные слова пока что эксклюзивны для владельцев дополнения, и больше рунных слов будет добавлено с 7 сезоном. Патч 2.1 скоро выйдет в публичном тестовом мире, предоставляя долгожданную функцию Оружейная, совершенно новые способности, подобные ведьмам, и многое другое.
Между тем, в настоящее время Diablo 4 наслаждается бесплатной пробной версией как дополнения, так и основной игры, вплоть до 25-го уровня.
Не, всё, наигрался, дошёл до истязания 1, дальше уже не интересно
Деабло 4 убивают недо разрабы им всё ровно на игру, дюпы и баги, скучный контент, скучная прокачка. Сам купил ультимейт. Пое2 пусть выстрелнит чтобы наказать деабло
Паз оф экзаил обзор посмотрел, чур-чур, лучше дябло 4, хотя с длц перебор, раньше одно длц были и конец истории, щас её хз на скока длц попилили, дальше я так понял будет - длц про Мифисто, длц про Баала, длц про Дябло
"как владелец Diablo 4: Vessel of Hatred, вы получите доступ к другим материалам во второй главе как часть вашей собственности"
Скажите, что это не машинный перевод.
Просить перечитывать текст перед публикацией бесполезно? Вы сами-то понимаете смысл написанного?
Возможно, ведь про этого говорили неделю или две назад, точно не помню на каком костре.
Это хорошо. Потому как кроме подземного города и Цитадели (где по сути заходишь раз в неделю) в той части карты больше делать нечего. Всё равно идёшь в основную, где все боссы и другие активности.