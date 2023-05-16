Внутриигровой магазин Diablo 4 будет рекомендовать микротранзакции на основе данных, собранных во время игры ©

Blizzard раскрыла принцип работы монетизации в Diablo 4, включая новую технологию, которая настраивает внутриигровой магазин под индивидуальные вкусы игрока. Хотя поклонникам саги в целом понравился геймплей Diablo 4, многие опасались системы боевых пропусков и премиальной косметики, особенно в свете несколько спорной системы монетизации Overwatch 2.



Во внутриигровом магазине микротранзакций в Diablo 4 в качестве премиальной валюты будет использоваться платина, что позволит игрокам напрямую приобретать косметику, уникальную для каждого из пяти классов, представленных в игре на данный момент. По словам Blizzard, магазин будет часто менять свой ассортимент, а также будет иметь систему боевых пропусков: стандартный, премиум и ускоренный варианты. Боевой пропуск Diablo 4 можно будет приобрести исключительно за платину, и хотя игроки с ускоренным боевым пропуском за 24,99 доллара получат двадцатиуровневую фору в зарабатывании платиновой валюты за счет премиум-уровней, Род Фергюссон уточнил, что этого будет недостаточно для прямой покупки следующего боевого пропуска, как это происходит в таких free-to-play играх, как Fortnite.

Одной из особенностей внутриигрового магазина Diablo 4, которая привлекла внимание сообщества, стала "интеллектуальная информация", описанная в сообщении Blizzard в блоге о том, чего ожидать от Diablo 4 после запуска. А именно, магазин будет собирать информацию о любимом классе аккаунта, а также об эстетике, к которой тяготеет человек. Используя эти данные, магазин будет точно предлагать игроку возможные премиум-покупки, пока он исследует апокалиптические пустоши Санктуария, уничтожая орды демонов на выбранном им уровне сложности мира.

С точки зрения бизнеса, создание динамичного внутриигрового магазина, ориентированного на вкус игрока, - гениальная идея, поскольку она стимулирует расходы и увеличивает доход компании от ее продукта. Однако с точки зрения потребителя сообщество Diablo 4 обеспокоено тем, насколько навязчивыми и хищническими будут предложения о покупке, ведь Diablo Immortal печально известна агрессивными микротранзакциями.



Хотя многим игрокам нравится Diablo 4 как игра, основной источник опасений остается в ее цене как премиум-игры с живым обслуживанием. Открытость Blizzard Entertainment в отношении своих планов на Diablo 4, как в отношении расширений, так и в отношении монетизации, которая будет поддерживать игру в течение многих лет, заслуживает похвалы. Популярность франшизы и отточенный геймплей Diablo 4 способны обеспечить сиквелу финансовый и критический успех. Однако в конечном итоге еще предстоит выяснить, как олдскульные игроки Diablo адаптируются к новым условиям.