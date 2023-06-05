Все больше игроков разочаровывается в системе прокачки Diablo 4 ©

Кампания в Diablo 4 обширна, в ней есть Пролог, Эпилог и первые в истории франшизы шесть Актов. В них игроку предстоит пройти пять различных регионов, выследить Лилит, разгадать ее планы относительно Санктуария и в конечном итоге противостоять ей, прежде чем она сможет их осуществить. Завершение кампании позволяет игрокам пройти подземелье, которое открывает третий уровень мира, начало эндгейма и источник нынешнего недовольства сообщества.

Многие фанаты приходят к пониманию того, что прогрессии персонажа в Diablo 4 не хватает нескольких составляющих. В ее нынешнем состоянии она не приносит удовлетворения, и игроки называют основными проблемами деревья навыков, предметы и масштабирование мира. Путь к достижению максимального уровня в Diablo 4 постоянно уменьшает силу персонажа из-за жесткого масштабирования, которое стримеры и игроки называют нелогичным для жанра. Уровни кажутся в значительной степени косметическими, и непрекращающаяся охота за лутом для сохранения силы, создает петлю отрицательной обратной связи.

Деревья навыков в Diablo 4 предлагают большое разнообразие в самом начале, но по мере того, как они продолжают набирать уровни, пассивки не развивают эти основные способности каким-либо значимым образом, а также не предлагают значительного увеличения силы атаки, поскольку определенные легендарки выступают в качестве единственного проводника жизнеспособности навыков. По сравнению с рунами навыков в Diablo 3, многие фанаты считают, что разнообразие умений в Diablo 4 оставляет желать лучшего.



Хотя игроки сообщают, что масштабирование мира становится лучше после достижения эндгейма, проблема, которая, похоже, остается, касается системы предметов. В отличие от предыдущих игр Diablo, в Diablo 4 аффиксы используются более упрощенно, объединив несколько прежних статов в атаку и защиту. Хотя это позволяет разработчикам легче балансировать игру, игроки считают, что это делает предметы принципиально неинтересными, поскольку только несколько аффиксов, которые лучше масштабируются, такие как уязвимость или шанс критического удара, действительно стоят того, чтобы фармить их.. В конечном итоге игроки надеются, что Blizzard обратит внимание на некоторые из этих недостатков в преддверии первого сезона.