Второй эпизод "Книги Лората" расскажет о том, как Инарий и Лилит создали Санктуарий ©

Blizzard выпустила второй эпизод из серии видеороликов "Книги Лората", посвященный лору Diablo 4.

Первый был посвящен войне между ангелами и демонами, а на этот раз история будет посвящена тому, как Инарий и Лилит создали город. Стремясь спастись от вечного конфликта между демонами и ангелами Diablo 4, они заключили союз и создали место под названием Санктуарий, защищенный от непрекращающейся войны. Поскольку город оставался безопасным в Diablo 4 и каждой предыдущей игре, окрестности Санктуария могли быть заражены ангелами и демонами, но само поселение оставалось невредимым.

Инарий и Лилит использовали Мировой камень в карманном измерении, чтобы спрятать его от могущественных врагов как на небесах, так и в аду, чтобы создать утопию, которую в итоге назвали Санктуарием. Ангелы и демоны-отступники присоединились к ним, но в конце концов они были убиты Лилит, которая беспокоилась о жизни своих детей, нефалемов. Этот конфликт заставил Инария изгнать Лилит из Санктуария, а затем настроить Мировой камень, чтобы превратить нефалемов в смертных, после чего он тоже исчез, положив начало сюжетной завязке Diablo 4.

Поскольку игры Diablo часто вдохновляются библейскими персонажами, происхождение Санктуария поддерживает эту тенденцию и в то же время привносит уникальный поворот. Хотя Санктуарий будет играть определенную роль в Diablo 4, как и в прошлом, в настоящее время неясно, будет ли история о нем раскрыта в ходе сюжета или Blizzard намерена продолжить изучение важных деталей через видеоролики "Книга Лората".