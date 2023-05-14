Второй ОБТ Diablo 4 очень понравился игрокам, отмечая ряд положительных изменений по сравнению с предыдущей бетой ©

Позавчера была запущена очередная открытая бета-версия Diablo 4. Реакция игроков была очень восторженной, и, судя по ней, Blizzard представит в июне настоящий хит.



Игроки хвалят не только саму игру (которая уже получила хорошие отзывы в предыдущих тестах), но и положительные изменения, которые были сделаны по сравнению с предыдущей бетой.

Фанаты довольны улучшением производительности движка и стабильностью сервера. Они также хвалят улучшенный баланс лута, хотя здесь следует отметить, что в первой бете разработчики намеренно преувеличили щедрость лута, чтобы облегчить начало игры. В текущей тестовой версии уровень сложности в целом был повышен, и это очень понравилось игрокам.

Конечно, не обошлось и без критики. В основном они касаются сильного ослабления некроманта. Авторы старательно следят за отзывами игроков и внесут дальнейшие изменения на их основе перед выходом полной версии. Род Фергюссон из студии Blizzard подтвердил, что разработчики знают о негативной реакции на ослабление некроманта, и то, что мы видим во второй открытой бете, не является окончательным балансом этого класса.