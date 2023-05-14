Diablo 4 06.06.2023
7.7 390 оценок

Второй ОБТ Diablo 4 очень понравился игрокам, отмечая ряд положительных изменений по сравнению с предыдущей бетой

©
R_Mor
Новости

Позавчера была запущена очередная открытая бета-версия Diablo 4. Реакция игроков была очень восторженной, и, судя по ней, Blizzard представит в июне настоящий хит.

Игроки хвалят не только саму игру (которая уже получила хорошие отзывы в предыдущих тестах), но и положительные изменения, которые были сделаны по сравнению с предыдущей бетой.

Фанаты довольны улучшением производительности движка и стабильностью сервера. Они также хвалят улучшенный баланс лута, хотя здесь следует отметить, что в первой бете разработчики намеренно преувеличили щедрость лута, чтобы облегчить начало игры. В текущей тестовой версии уровень сложности в целом был повышен, и это очень понравилось игрокам.

Конечно, не обошлось и без критики. В основном они касаются сильного ослабления некроманта. Авторы старательно следят за отзывами игроков и внесут дальнейшие изменения на их основе перед выходом полной версии. Род Фергюссон из студии Blizzard подтвердил, что разработчики знают о негативной реакции на ослабление некроманта, и то, что мы видим во второй открытой бете, не является окончательным балансом этого класса.

13
16
Последние посты по игре Diablo 4
Запуск на старой версии windows 10
Запуск на старой версии windows 10
DLSS 3 повышает частоту кадров Diablo IV почти на 50%
DLSS 3 повышает частоту кадров Diablo IV почти на 50%
Игроки в ярости от порезанного некроманта в текущем тесте Diablo 4
Игроки в ярости от порезанного некроманта в текущем тесте Diablo 4
Комментарии: 16
Ваш комментарий
niko1989

оптимизация на пк идеальная ни фризов не вылетов

1
Палыч Роков

ага, только в 4к жрёт под 21гб врама и около 40гб рама жрёт система

-1
Retro Ranger Палыч Роков

это враньё

0
AndSmart

Интересно на рос аккаунте будет доступна, а то игра пропала из списка купленных игр.

0
ratte88

Ситуации разные, но мне на днях пришёл отказ в бета-тесте, мол вы в стране не такой живёте и всё пока. Может деньгу вернут за покупку. Но с другой стороны какой капиталист будет отказываться от деньжат? Может и оставят.

0
Worfleid

Кто хорошо знаком с PoE, как после него впечатления тут? (Учитываю бету)

0
Retro Ranger

ты в курсе, что PoE это мод на дьяблу?

-2
Worfleid Retro Ranger

Ну а 4 часть - это не та же самая диабло, и её делали не те же самые люди. Много общего между 3 и 4 частью, кроме возможного доната?

0
Палыч Роков

Игра понравилась по бетке, будут скидки наверное возьму. Но трындец насколько рпг игруха с изометрией жрёт ресурсов

0
zorogan888

Не знаю первое тестирование было лучше урезали прокачку некроманта стал дохлым по сравнению со вторым тестированием да еще в добавок донат сделали пусть тусуются.

-1
yrroodd

Неужели близзы впервые не обделаются с релизом,впервые за лет 5?Фантастика ))
Если б еще не конский ценник и ненависть к рашке,можно было бы и поиграть

-2
The Great Troll

обосрутся... это ж Близзард. Если не оптимизация и лежачие сервера, то батлпасс и внутриигровой магазин через 3-5 месяцев убьёт игру своим пей-ту-вином... Там будет монетизация в итоге такая же как в иммортал

1
Executor666

Уже обосрались, когда сделали 4-ку ммо с донатом, конским ценником и толерантными персонажами. При этом отличий от 3-ки или других hack n slash визуально минимум.

-1
Raf9111 The Great Troll

миллион раз было сказано что в батлпассе будет только косметика, но фанаты ПоЕ не перестают надеяться на обсер этой игры и приплетают свои фантазии регулярно

-3
Raf9111 Executor666

чем тебе косметический донат мешает? как то баланс ломает?

-2
Retro Ranger Raf9111

ну вообще это игра про гринд, так что да, мешает, донатные шкурки обесценивают саму суть игры, ты видишь у кого то броник крутой и понимаешь, что чел реально его выбил, а если он её купил, то тебе уже вообще не интересно что и ком надето, тупо и скучно, +он может в таком случае выглядеть как сильный игрок в таких блестяшках, а на самом деле просто днищенский нуб

1