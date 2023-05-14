Второй ОБТ Diablo 4 очень понравился игрокам, отмечая ряд положительных изменений по сравнению с предыдущей бетой

Позавчера была запущена очередная открытая бета-версия Diablo 4. Реакция игроков была очень восторженной, и, судя по ней, Blizzard представит в июне настоящий хит.
Игроки хвалят не только саму игру (которая уже получила хорошие отзывы в предыдущих тестах), но и положительные изменения, которые были сделаны по сравнению с предыдущей бетой.
Фанаты довольны улучшением производительности движка и стабильностью сервера. Они также хвалят улучшенный баланс лута, хотя здесь следует отметить, что в первой бете разработчики намеренно преувеличили щедрость лута, чтобы облегчить начало игры. В текущей тестовой версии уровень сложности в целом был повышен, и это очень понравилось игрокам.
Конечно, не обошлось и без критики. В основном они касаются сильного ослабления некроманта. Авторы старательно следят за отзывами игроков и внесут дальнейшие изменения на их основе перед выходом полной версии. Род Фергюссон из студии Blizzard подтвердил, что разработчики знают о негативной реакции на ослабление некроманта, и то, что мы видим во второй открытой бете, не является окончательным балансом этого класса.
оптимизация на пк идеальная ни фризов не вылетов
ага, только в 4к жрёт под 21гб врама и около 40гб рама жрёт система
это враньё
Интересно на рос аккаунте будет доступна, а то игра пропала из списка купленных игр.
Ситуации разные, но мне на днях пришёл отказ в бета-тесте, мол вы в стране не такой живёте и всё пока. Может деньгу вернут за покупку. Но с другой стороны какой капиталист будет отказываться от деньжат? Может и оставят.
Кто хорошо знаком с PoE, как после него впечатления тут? (Учитываю бету)
ты в курсе, что PoE это мод на дьяблу?
Ну а 4 часть - это не та же самая диабло, и её делали не те же самые люди. Много общего между 3 и 4 частью, кроме возможного доната?
Игра понравилась по бетке, будут скидки наверное возьму. Но трындец насколько рпг игруха с изометрией жрёт ресурсов
Не знаю первое тестирование было лучше урезали прокачку некроманта стал дохлым по сравнению со вторым тестированием да еще в добавок донат сделали пусть тусуются.
Неужели близзы впервые не обделаются с релизом,впервые за лет 5?Фантастика ))
Если б еще не конский ценник и ненависть к рашке,можно было бы и поиграть
обосрутся... это ж Близзард. Если не оптимизация и лежачие сервера, то батлпасс и внутриигровой магазин через 3-5 месяцев убьёт игру своим пей-ту-вином... Там будет монетизация в итоге такая же как в иммортал
Уже обосрались, когда сделали 4-ку ммо с донатом, конским ценником и толерантными персонажами. При этом отличий от 3-ки или других hack n slash визуально минимум.
миллион раз было сказано что в батлпассе будет только косметика, но фанаты ПоЕ не перестают надеяться на обсер этой игры и приплетают свои фантазии регулярно
чем тебе косметический донат мешает? как то баланс ломает?
ну вообще это игра про гринд, так что да, мешает, донатные шкурки обесценивают саму суть игры, ты видишь у кого то броник крутой и понимаешь, что чел реально его выбил, а если он её купил, то тебе уже вообще не интересно что и ком надето, тупо и скучно, +он может в таком случае выглядеть как сильный игрок в таких блестяшках, а на самом деле просто днищенский нуб