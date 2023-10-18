Второй сезон для Diablo 4 принес кровожадных вампиров и множество улучшений, однако игроки остались разочарованными

Blizzard столкнулась с непредвиденными ошибками во время запуска нового глобального обновления для Diablo 4 с вторым сезоном и геймплейными улучшениями. Несмотря на задержку, разработчикам все же удалось оперативно устранить проблему и запустить новый сезон под названием "Сезон Крови". В мрачный мир ролевого экшена вторглись вампиры, новые монстры и боссы, которые ждут игроков в добавленных подземельях. Многие игроки уже успели оценить нововведения, и, кажется, они снова остались недовольны.
В сезоне "Крови" игроки объединяются с охотницей, которую исполнила актриса Джемма Чан, чтобы бороться с опасными кровопийцами разного рода. Вместе с ней вам нужно будет очистить земли Санктуария, найти исцеление и уничтожить кровожадного Лорда Зира, который стоит за всем этим.
В рамках второго сезона игроков также ждут внутриигровые события "Кровавая жатва" и множество улучшений игрового процесса. Blizzard переработали систему самоцветов и оптимизировали общий геймплей, как просили игроки:
- Самоцветы теперь можно создавать, используя специальную пыль, которая не занимает место в инвентаре;
- Задания в подземельях упрощены до убийства боссов или выполнения одной цели;
- В тайнике игроков появились дополнительные фильтры и поиск;
- Теперь быстрое перемещение в подземелье сразу загружает вас в него;
- По всему миру появилось больше тайников игрока;
- Улучшено передвижение на лошадях: они могут разрушать баррикады и не застревают в текстурах;
- Увеличено количество опыта и золота за судуки в Адском натиске;
- Общая скорость передвижения увеличена на 15%;
- Оптимизированы временные события на карте.
Патч с изменениями, тем не менее, не смог порадовать фанатов Diablo 4. Многие игроки посчитали все изменения недостаточными и пожаловались на другие проблемы, особенно в области экипировки и способностей. На странице игры в Steam всего 62% положительных отзывов, где также отмечается слабый старт второго сезона.
Игра только что вышла в стим, только что вышел второй сезон. Продаётся за полную цену. Как я понимаю, жалуются, в первую очередь, те, кто купили игру по второму разу и уже достаточно успели наиграть до стима. Так на кой чёрт вообще покупать ещё раз? С первого раза не понятно было?