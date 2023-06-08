Вупи Голдберг оказалась фанаткой Diablo 4 и потребовала версию для Mac

Актриса и писательница Вупи Голдберг потребовала у Blizzard выпустить Diablo 4 на Mac. Она заявила, что купила PC-версию игры, но оказалось, что та не поддерживает ее Mac.

«Вы знаете, как сильно я люблю Diablo. Я бы хотела, чтобы вы позволили играть тем из нас, кто использует Apple. Разрешите нам играть на Apple. Возьмите Diablo 4 и позвольте нам поиграть так, отлично провести время. Отдайте мне мою четвертую часть, потому что я заплатила за нее. Я была в восторге от нее, я пошла играть в нее, и я говорю вам, что это меня очень разозлило. Те из вас, кто не понимает этого, не слушайте меня. Если вы не играете в Diablo 4, это не имеет никакого смысла, не тратьте время на то, чтобы сказать мне, как глупо, что я говорю об этом», — Вупи Голдберг.

Судя по всему, актриса еще не знает о новом инструменте Game Porting Toolkit от Apple. Компания представила его 7 июня. Он позволяет портировать Windows-игры на компьютеры и ноутбуки от Apple. В сети уже появились первые тесты Cyberpunk 2077 и других игр, запущенных с помощью Game Porting Toolkit.

Diablo 4 вышла 6 июня на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. На Metacritic игра получила 87 баллов из 100 от журналистов и 6.0 из 10 от игроков.