"Выпьем за Мать Страданий": Blizzard выпустит уникальную пивную кружку по мотивам Diablo 4

У истинных поклонников мрачного мира Diablo будет возможность поднять тост и выпить за демонессу Лилит, которую также величают как "Мать Страданий". В честь надвигающегося релиза Diablo 4, компания Blizzard запускает мощности для производства разнообразного мерча по мотивам игры. Первым интересным предметом в коллекции стала пивная кружка с уникальным оформлением.
Пивная кружка с мрачным оформлением, черным глянцевым покрытием и логотипом Diablo 4 — настоящее мечта для фаната серии Diablo. Самые заметные персонажи игры, такие как Инарий и Лилит были нанесены по обе стороны кружки, чтобы отразить вечный конфликт на землях Санктуария. Отдельное внимание получила крышка, где создатели выгравировали древние руны.
Пивная кружка по мотивам Diablo 4 доступна ограниченным тиражом и оценивается всего в 200 долларов. На данный момент её можно приобрести в официальном магазине Blizzard.
Всего? ВСЕГО? ВСЕ ГО?
Всего… это же коллекционная вещь
Да понятно, но выглядит как дешман из Алиэкспресса за 5 баксов.
4,99
Алкашню разводят)))
Точно)
Зря они глянцевую сделали. Помимо того, что заляпается быстро, так еще и выглядит дешево
Блин, вот такой мерч можно бы взять. Но 200 бачей... Это на пол года про пиво забыть можно же(
хотеть
Выглядит сие чудо как подделка с какой то барахолки. Близзарды вы что то вообще уже обленились.....слабоватый мерч....