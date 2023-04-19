"Выпьем за Мать Страданий": Blizzard выпустит уникальную пивную кружку по мотивам Diablo 4 ©

У истинных поклонников мрачного мира Diablo будет возможность поднять тост и выпить за демонессу Лилит, которую также величают как "Мать Страданий". В честь надвигающегося релиза Diablo 4, компания Blizzard запускает мощности для производства разнообразного мерча по мотивам игры. Первым интересным предметом в коллекции стала пивная кружка с уникальным оформлением.

Пивная кружка с мрачным оформлением, черным глянцевым покрытием и логотипом Diablo 4 — настоящее мечта для фаната серии Diablo. Самые заметные персонажи игры, такие как Инарий и Лилит были нанесены по обе стороны кружки, чтобы отразить вечный конфликт на землях Санктуария. Отдельное внимание получила крышка, где создатели выгравировали древние руны.

Пивная кружка по мотивам Diablo 4 доступна ограниченным тиражом и оценивается всего в 200 долларов. На данный момент её можно приобрести в официальном магазине Blizzard.