Diablo 4 06.06.2023
7.7 370 оценок

"Выпьем за Мать Страданий": Blizzard выпустит уникальную пивную кружку по мотивам Diablo 4

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Gutsz
Новости

У истинных поклонников мрачного мира Diablo будет возможность поднять тост и выпить за демонессу Лилит, которую также величают как "Мать Страданий". В честь надвигающегося релиза Diablo 4, компания Blizzard запускает мощности для производства разнообразного мерча по мотивам игры. Первым интересным предметом в коллекции стала пивная кружка с уникальным оформлением.

Пивная кружка с мрачным оформлением, черным глянцевым покрытием и логотипом Diablo 4 — настоящее мечта для фаната серии Diablo. Самые заметные персонажи игры, такие как Инарий и Лилит были нанесены по обе стороны кружки, чтобы отразить вечный конфликт на землях Санктуария. Отдельное внимание получила крышка, где создатели выгравировали древние руны.

Пивная кружка по мотивам Diablo 4 доступна ограниченным тиражом и оценивается всего в 200 долларов. На данный момент её можно приобрести в официальном магазине Blizzard.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Magistros
...и оценивается всего в 200 долларов.

Всего? ВСЕГО? ВСЕ ГО?

4
Sneaky Pete

Всего… это же коллекционная вещь

0
Magistros Sneaky Pete

Да понятно, но выглядит как дешман из Алиэкспресса за 5 баксов.

5
sany738666 Magistros

4,99

0
tvorog8088

Алкашню разводят)))

3
Sneaky Pete

Точно)

1
pomer93

Зря они глянцевую сделали. Помимо того, что заляпается быстро, так еще и выглядит дешево

2
kityara35

Блин, вот такой мерч можно бы взять. Но 200 бачей... Это на пол года про пиво забыть можно же(

1
Лунамария

хотеть

0
RkeeppeR

Выглядит сие чудо как подделка с какой то барахолки. Близзарды вы что то вообще уже обленились.....слабоватый мерч....

0