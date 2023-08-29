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Diablo 4 06.06.2023
7.5 883 оценки

Выпущен патч 1.1.3 для Diablo 4

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monk70
Новости

Blizzard выпустила патч 1.1.3 для своей ролевой игры Diablo 4 и поделилась полным журналом изменений, в котором можно найти все исправления, настройки, изменения и улучшения, вносённые этим обновлением.

Согласно журналу изменений, Blizzard внесла различные изменения в способности монстров и элитные модификаторы, которые применяют эффекты контроля толпы. Более того, в нем исправлены ошибки, связанные с сезоном «Злокачественный». Кроме того, команда исправила множество ошибок игрового процесса, пользовательского интерфейса и других ошибок.

Как всегда, Battlenet загрузит патч 1.1.3 для Diablo 4 при следующем запуске клиента. Вы можете найти полный список изменений по ссылке.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Stepan Bratuhin

Diablo 4 - это что?

-1
Роман Приписнов

а это когда ты убиваешь толпы монстров за шмотки и пытаешься не уснуть

-1