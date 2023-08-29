Выпущен патч 1.1.3 для Diablo 4

Blizzard выпустила патч 1.1.3 для своей ролевой игры Diablo 4 и поделилась полным журналом изменений, в котором можно найти все исправления, настройки, изменения и улучшения, вносённые этим обновлением.
Согласно журналу изменений, Blizzard внесла различные изменения в способности монстров и элитные модификаторы, которые применяют эффекты контроля толпы. Более того, в нем исправлены ошибки, связанные с сезоном «Злокачественный». Кроме того, команда исправила множество ошибок игрового процесса, пользовательского интерфейса и других ошибок.
Как всегда, Battlenet загрузит патч 1.1.3 для Diablo 4 при следующем запуске клиента. Вы можете найти полный список изменений по ссылке.
Diablo 4 - это что?
а это когда ты убиваешь толпы монстров за шмотки и пытаешься не уснуть