Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
7.6 1 684 оценки

Вышел релизный трейлер дополнения Diablo IV: Lord of Hatred

2BLaraSex 2BLaraSex

Blizzard Entertainment опубликовала релизный трейлер дополнения Diablo IV: Lord of Hatred. Ролик приурочен к выходу аддона, который состоится на следующей неделе - 28 апреля на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam и Battle.net). Оформить предварительный заказ можно уже сейчас - он открывает доступ ко всему контенту Vessel of Hatred, а также включает два новых класса и множество других нововведений.

Согласно официальному анонсу, Diablo IV: Lord of Hatred предложит:

  • Завершение сюжетной арки с Мефисто.
  • Два новых класса: Паладин и Чернокнижник.
  • Масштабное обновление древа навыков для всех существующих классов.
  • Полностью переработанный эндгейм - контент для персонажей высокого уровня.

"Час расплаты приближается, - говорится в описании к трейлеру. - Завершите битву с Мефисто, освойте новые классы и исследуйте обновленную игру после прохождения основной кампании".

Комментарии:  3
Deowar

Почему меня не покидает стойкое ощущение, что это уже было во втором Дьябло?

2
WarCraf4er

Ого. Скип

1
Niт6iтЛиsт4n

как мало нам известно о мультивсе5ленной))