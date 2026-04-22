Вышел релизный трейлер дополнения Diablo IV: Lord of Hatred

Blizzard Entertainment опубликовала релизный трейлер дополнения Diablo IV: Lord of Hatred. Ролик приурочен к выходу аддона, который состоится на следующей неделе - 28 апреля на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam и Battle.net). Оформить предварительный заказ можно уже сейчас - он открывает доступ ко всему контенту Vessel of Hatred, а также включает два новых класса и множество других нововведений.
Согласно официальному анонсу, Diablo IV: Lord of Hatred предложит:
- Завершение сюжетной арки с Мефисто.
- Два новых класса: Паладин и Чернокнижник.
- Масштабное обновление древа навыков для всех существующих классов.
- Полностью переработанный эндгейм - контент для персонажей высокого уровня.
"Час расплаты приближается, - говорится в описании к трейлеру. - Завершите битву с Мефисто, освойте новые классы и исследуйте обновленную игру после прохождения основной кампании".
Почему меня не покидает стойкое ощущение, что это уже было во втором Дьябло?
Ого. Скип
