Вышел релизный трейлер дополнения Diablo IV: Lord of Hatred

Blizzard Entertainment опубликовала релизный трейлер дополнения Diablo IV: Lord of Hatred. Ролик приурочен к выходу аддона, который состоится на следующей неделе - 28 апреля на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam и Battle.net). Оформить предварительный заказ можно уже сейчас - он открывает доступ ко всему контенту Vessel of Hatred, а также включает два новых класса и множество других нововведений.

Согласно официальному анонсу, Diablo IV: Lord of Hatred предложит:

Завершение сюжетной арки с Мефисто.

Два новых класса: Паладин и Чернокнижник.

Масштабное обновление древа навыков для всех существующих классов.

Полностью переработанный эндгейм - контент для персонажей высокого уровня.

"Час расплаты приближается, - говорится в описании к трейлеру. - Завершите битву с Мефисто, освойте новые классы и исследуйте обновленную игру после прохождения основной кампании".