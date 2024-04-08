Xbox стала "платформой номер один" для Diablo 4 после выхода в Game Pass

Каталог игр Activision Blizzard, постепенно становящийся доступным через Game Pass, — одна из самых значимых вещей, которую с нетерпением ждут пользователи Xbox после того, как компания официально стала частью Microsoft. Этот процесс начался в конце прошлого месяца, когда Diablo 4 стала доступна по подписке, что, как выяснилось, совпало со значительным увеличением базы игроков этой игры на консолях Xbox.
Об этом сообщила президент Xbox Сара Бонд в недавнем письме, разосланном сотрудникам. Как сообщает Windows Central, в этом письме, рассказывая о ближайших последствиях приобретения Microsoft компании Activision Blizzard, Бонд сообщила, что после выхода Diablo 4 через Game Pass Xbox быстро стала "платформой номер один" для этой hack 'n' slash.
Мы интегрируем игры Activision Blizzard King в наши сервисы. Мы запустили Diablo 4 в Game Pass, и Xbox быстро стала платформой номер один для игроков в Diablo 4.
Никаких конкретных данных о том, каково сейчас количество игроков в игре и как оно распределяется между всеми платформами, предоставлено не было.
Diablo 4 доступна на Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и PC.
Ну то есть там настолько нет игр, что даже обычная "халява" столько внимания привлекает, понятно
да лучше бы ошибку Fenris починили, а то играть в 30 кадров в 3440 1440 такое себе пипец какой то
Ещеб. Там буквально игру на халяву дали с бесконечной реиграбельностью