"Я не хочу делать это снова и снова" - игроки воротят нос от предстоящих сезонов Diablo 4 и настаивают на изменениях

Прошло больше недели с момента выхода Diablo IV. За это время некоторые игроки завершили последнюю игру Blizzard - некоторые даже достигли максимального 100-го уровня персонажа - хотя она настолько огромна, что многие наверняка все еще проходят Расколотые вершины, первую локацию.
В свою очередь, всем интересно, как будет выглядеть сезонный геймплей. Некоторые уже жалуются, что им придется начинать все сначала. Учитывая размер игры и необходимость делать многие - часто довольно скучные - вещи во второй раз, некоторые из них заявляют, что откажутся от такого режима игры.
Первый сезон начнется в середине июля - точная дата пока неизвестна - и, как и последующие сезоны, будет длиться три месяца. В течение сезона игроки смогут создать нового персонажа, которого затем можно будет отыграть в режиме приключения в конце сезона. Другими словами, для второго сезона нужно будет создать еще одного героя, для третьего - еще одного и т.д.
Почему игрокам это не нравится? Это система, с которой хорошо знакомы поклонники Diablo 3. Однако это была гораздо менее масштабная игра, чем четверка, - здесь прогресс достигается медленнее и, соответственно, сброс причиняет больше боли.
- Прежде всего, игроки недовольны по поводу того, что им придется с нуля приобретать аспекты в кодексе силы - это особые способности, которые открываются после первого прохождения подземелья и могут быть применены к предметам.
- Их очень много, плюс у каждого класса персонажей есть свои аспекты.
- Теоретически они связаны с вашим аккаунтом Battle.net, но на практике они передаются только другим персонажам, созданным в том же режиме игры - нормальном или хардкорном.
- В сезонной игре вам придется разблокировать их с нуля, что может быть немного разочаровывающим.
- ...тем более, что то же самое касается репутации - вы будете начинать каждый сезон с нулевой репутацией (или, по крайней мере, все признаки указывают на это - ожидается, что Blizzard объявит подробности на стриме в конце этой недели).
- Что же останется? Почти наверняка нам больше не придется искать статуи Лилит, которые дают персонажам постоянные бонусы (их повторное открытие гарантирует лишь дополнительные очки опыта).
- Кроме того, игроки обойдутся без повторного прохождения кампании и разблокировки маунта - первое можно пропустить, чтобы сразу приступить к эндгейму, а второе будет доступно с самого начала приключения.
Негативное отношение игроков к сезонному геймплею в Diablo 4 кажется понятным. На самом деле, есть мнение, что, хотя этот режим хорошо работал в Diablo 3, в Diablo 4 его следует переделать. В сообществе даже звучат заявления, что Blizzard может полностью пойти в направлении MMORPG, отказавшись от этой формы. Однако большинство будет удовлетворено тем, что не придется каждый раз начинать с нуля.
Остается только надеяться, что мы еще не все знаем, и что Blizzard хорошо продумала все аспекты, чтобы сезонная игра Diablo 4 доставляла удовольствие, а не разочарование.
Мамкины спидруннеры недовольны :(
А что они ожидали? Игра-сервис чисто, за большие бабки)
Кстати, уже вижу персов в донатных шмотках ) так что все работает
Пусть делают сезоны как в immortal
(никогда не думал что скажу такое, но это лучше чем в diablo 4 делать сезоны как было в diablo 3 ибо с нынешней прокачкой это звиздос полный, особенно учитывая как оперативно близы нерфят любые способы эффективной прокачки)
Либо пусть дают возможность паравозить других игроков так же быстро как в д3 за 10 минут, что бы по фасту апнул кап и пошел билд собирать в условиях сезона. Не дай боже тратить каждый сезон неделю тупо на то, что бы качнуть сотый уровень. Я как и многие, чуть менее хардкорные игроки дропну игру если каждый сезон надо будет тратить столько жопочасов на одну прокачку.
Либо пусть оставляют в сезоне сюжетку с сохранением открытых вейпоинтов, и что бы пройдя одну сюжетную кампанию сразу можно было получить 100 уровень на сезоне.
Хотя кого я обманываю, сделают снова тяп ляп.
Вот про паровоз соглашусь…. В д3 идеально в этом плане. Надо отдать должное , что хоть не пустой в сезоне стартуешь, а с 10 поинтами дерева и 20 поинтами параги - все шустрее , но в целом да - боль)
Не может быть. Сезоны в д4. Можно подумать только что узнали ) Единственный минус - нет паровоза как в д3. надеюсь завезут )