"Я не хочу делать это снова и снова" - игроки воротят нос от предстоящих сезонов Diablo 4 и настаивают на изменениях ©

Прошло больше недели с момента выхода Diablo IV. За это время некоторые игроки завершили последнюю игру Blizzard - некоторые даже достигли максимального 100-го уровня персонажа - хотя она настолько огромна, что многие наверняка все еще проходят Расколотые вершины, первую локацию.



В свою очередь, всем интересно, как будет выглядеть сезонный геймплей. Некоторые уже жалуются, что им придется начинать все сначала. Учитывая размер игры и необходимость делать многие - часто довольно скучные - вещи во второй раз, некоторые из них заявляют, что откажутся от такого режима игры.



Первый сезон начнется в середине июля - точная дата пока неизвестна - и, как и последующие сезоны, будет длиться три месяца. В течение сезона игроки смогут создать нового персонажа, которого затем можно будет отыграть в режиме приключения в конце сезона. Другими словами, для второго сезона нужно будет создать еще одного героя, для третьего - еще одного и т.д.



Почему игрокам это не нравится? Это система, с которой хорошо знакомы поклонники Diablo 3. Однако это была гораздо менее масштабная игра, чем четверка, - здесь прогресс достигается медленнее и, соответственно, сброс причиняет больше боли.

Прежде всего, игроки недовольны по поводу того, что им придется с нуля приобретать аспекты в кодексе силы - это особые способности, которые открываются после первого прохождения подземелья и могут быть применены к предметам.

Их очень много, плюс у каждого класса персонажей есть свои аспекты.

Теоретически они связаны с вашим аккаунтом Battle.net, но на практике они передаются только другим персонажам, созданным в том же режиме игры - нормальном или хардкорном.

В сезонной игре вам придется разблокировать их с нуля, что может быть немного разочаровывающим.

...тем более, что то же самое касается репутации - вы будете начинать каждый сезон с нулевой репутацией (или, по крайней мере, все признаки указывают на это - ожидается, что Blizzard объявит подробности на стриме в конце этой недели).

Что же останется? Почти наверняка нам больше не придется искать статуи Лилит, которые дают персонажам постоянные бонусы (их повторное открытие гарантирует лишь дополнительные очки опыта).

Кроме того, игроки обойдутся без повторного прохождения кампании и разблокировки маунта - первое можно пропустить, чтобы сразу приступить к эндгейму, а второе будет доступно с самого начала приключения.

Негативное отношение игроков к сезонному геймплею в Diablo 4 кажется понятным. На самом деле, есть мнение, что, хотя этот режим хорошо работал в Diablo 3, в Diablo 4 его следует переделать. В сообществе даже звучат заявления, что Blizzard может полностью пойти в направлении MMORPG, отказавшись от этой формы. Однако большинство будет удовлетворено тем, что не придется каждый раз начинать с нуля.



Остается только надеяться, что мы еще не все знаем, и что Blizzard хорошо продумала все аспекты, чтобы сезонная игра Diablo 4 доставляла удовольствие, а не разочарование.