Ютубер представил видео распаковки коллекционного издания Diablo 4 ©

Wudijo - ютубер и партнер Diablo - показал, что входит в коллекционное издание Diablo 4. Он записал процесс распаковки, который был доставлен в коробке с четкой надписью "не отправлять до 1 июня 2023 года", и поделился им на своем канале.

Далее Wudijo рассказывает о том, что входит в коллекционное издание, включая великолепный артбук Diablo 4 - хотя он старался не делиться спойлерами - электрическую свечу, тканевую карту Санктуария, "оккультный" коврик для мыши и значок Хорадрима. В комплект также входят две художественные гравюры.

Коллекционное издание Diablo 4 продается по цене около $100. Но в него не входит сама игра, которая выходит 6 июня на ПК и консолях текущего и последнего поколения, поэтому придется оплачивать ее стоимость отдельно.