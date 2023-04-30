Diablo 4 06.06.2023
7.7 376 оценок

Ютубер представил видео распаковки коллекционного издания Diablo 4

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R_Mor
Новости

Wudijo - ютубер и партнер Diablo - показал, что входит в коллекционное издание Diablo 4. Он записал процесс распаковки, который был доставлен в коробке с четкой надписью "не отправлять до 1 июня 2023 года", и поделился им на своем канале.

Далее Wudijo рассказывает о том, что входит в коллекционное издание, включая великолепный артбук Diablo 4 - хотя он старался не делиться спойлерами - электрическую свечу, тканевую карту Санктуария, "оккультный" коврик для мыши и значок Хорадрима. В комплект также входят две художественные гравюры.

Коллекционное издание Diablo 4 продается по цене около $100. Но в него не входит сама игра, которая выходит 6 июня на ПК и консолях текущего и последнего поколения, поэтому придется оплачивать ее стоимость отдельно.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Sneaky Pete

в коллекционную игру не входит сама игра :) оригинально

3
Freund Benno

Я бы посмотрел на видео запаковки

3
Oscilograf

и выноса на помойку

Что за издание игры без игры?!

4
potemkin2021 Oscilograf
2