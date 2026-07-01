Запуск 14 сезона Diablo IV сломал совместимость игры с Linux и SteamOS

С релизом крупного обновления для 14 сезона экшен-RPG Diablo IV пользователи операционных систем на базе Linux и портативных консолей Steam Deck столкнулись с невозможностью запустить игру. Разработчики из Blizzard уже подтвердили наличие проблемы и работают над ее устранением.

Пользователи операционных систем Linux и владельцы портативных консолей Steam Deck массово сообщают о критической ошибке, возникшей после установки свежего патча для 14 сезона Diablo IV, который вышел 30 июня 2026 года. При попытке запуска проект закрывается через несколько секунд, не открывая игрового окна. Проблема затрагивает игроков, запускающих экшен-RPG через инструмент совместимости Proton, который используется на устройствах под управлением SteamOS.

Представители компании Blizzard оперативно отреагировали на жалобы игроков на официальном форуме технической поддержки. Разработчики признали проблему и выпустили экстренное исправление, однако данное вмешательство не принесло желаемого результата. В настоящий момент технические специалисты студии продолжают изучать причины сбоя, чтобы подготовить работающее обновление в ближайшее время.

Согласно анализу логов, который провели участники сообщества на платформе GitHub и профильных форумах, сбой происходит внутри файла защиты diablo_iv_loader.dll до момента инициализации графического движка или устройств вывода. Из-за этого никакие пользовательские методы решения проблемы, включая очистку кэша шейдеров, переустановку драйверов видеокарты или смену версий Proton, не помогают обойти ошибку.

Ситуация вызвала активное обсуждение в сообществе, так как Diablo IV входит в число самых популярных игр на консоли Steam Deck от компании Valve. Проект имеет официальный статус полной совместимости, что делает сбой особенно заметным для множества активных пользователей портативной платформы. На момент публикации новости игрокам на Linux остается ожидать официального исправления со стороны разработчиков.