Запуск дополнения Diablo 4: Lord of Hatred прошёл с проблемами - игроки жалуются на очереди и ошибки

Релиз дополнения Lord of Hatred для Diablo 4 стартовал с техническими трудностями. Пользователи массово сообщают о проблемах с входом в игру, длительных очередях и различных ошибках.

Студия Blizzard Entertainment почти сразу признала наличие неполадок, заявив, что команда уже занимается их устранением. Однако это не помешало волне критики со стороны игроков — многие столкнулись с невозможностью зайти в игру или внезапными вылетами прямо во время прохождения.

Помимо очередей, пользователи жалуются на ошибки подключения, пропавшие элементы интерфейса и баги, блокирующие прогресс в заданиях. Отдельные проблемы затронули и владельцев Xbox — часть бонусного контента временно не отображается в игре.

Разработчики уже выпустили первые исправления, благодаря которым ситуация начала улучшаться, однако полностью проблемы пока не исчезли. Некоторые игроки по-прежнему сообщают о перегруженных серверах и трудностях с доступом.

Несмотря на это, часть аудитории отмечает, что им удалось поиграть без серьёзных сбоев. Тем не менее старт дополнения вновь вызвал вопросы к качеству запусков у Blizzard, поскольку подобные проблемы сопровождают релизы компании не впервые.