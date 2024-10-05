Журналисты хвалят дополнение Vessel of Hatred для Diablo 4, называя его отличным поводом вернуться в игру

С приближением запуска дополнения Diablo 4: Vessel of Hatred основные игровые порталы уже имели возможность поиграть в него, и поделились своими впечатлениями и оценками.
Дополнение хвалят за превосходное добавление класса Духорожденный, который считается одним из лучших во франшизе. Кроме того, финал кажется намного более крепким и увлекательным. К сожалению, похоже, что кампания дополнения не всем понравилась, с незавершенной историей, которая в итоге оставляет желать лучшего.
Diablo 4: Vessel of Hatred в настоящее время имеет средний балл 86 на MetaCritic и 85 на OpenCritic.
- Stevivor - 95/100
- Gamreactor - 90/100
- PCGamesN - 90/100
- GGRecon - 90/100
- Voxel - 90/100
- PC Gamer - 90/100
- Destructoid - 90/100
- ZTGD - 90/100
- MMORPG.com - 90/100
- TheGamer - 90/100
- COGConnected - 85/100
- Forbes - 85/100
- Press Start - 85/100
- MGG - 85/100
- Gamer.no - 80/100
- Silicone - 80/100
- IGN - 80/100
- GameSpot - 80/100
- PC Games - 80/100
- Jeuxvideo: 75/100
PCGamesN:
Diablo 4: Vessel of Hatred берет все, что сделало Diablo 2 и 3 великими, и модернизирует это для сегодняшнего дня. Смешивая потрясающие визуальные эффекты, величественную музыку и гладкие кровавые бои, оно превосходит базовую игру во всех отношениях, даже если некоторые могут остаться от истории немного озадаченными.
Destructoid:
Духорожденный, возможно, самый веселый класс в истории франшизы, и после некоторых незначительных изменений, я думаю, что Темная Цитадель и Подгород Кураст помогут улучшить финальную часть игры. В сочетании со всеми переработками и улучшениями, которые базовая игра получила за первые пять сезонов, Diablo 4: Vessel of Hatred оставляет Diablo 4 в лучшей форме.
IGN:
Diablo 4: Vessel of Hatred — невероятное дополнение, которое добавляет великолепную новую область для исследования, великолепный модульный класс, в который я не могу перестать играть, потрясающий рейд и многое другое. Но хотя почти все, что оно добавляет, потрясающе, оно определенно делает не достаточно, когда дело доходит до несколько тусклой кампании и истории. Кроме того, встречаются различные ошибки. К счастью, изменения в мете, значительно улучшенная система прогресса, воскрешение рунных слов и компаньонов NPC — все это большие победы для Diablo 4, даже когда кажется, что нам придется подождать некоторое время, чтобы увидеть, куда это дополнение нас приведет.
GameSpot:
Vessel of Hatred служит отличной точкой повторного входа для игроков Diablo 4, которые вышли из игры и ищут еще одну дозу подземельного экшена, который так искусно представил оригинальный релиз. Класс Духорожденный очень приятен в использовании, демонстрируя уровень глубины, который выходит за рамки всех предыдущих классов. И Темная Цитадель, и Подгород Кураст являются захватывающими дополнениями к существующему (и радикально улучшенному) контенту эндгейма. Расширение только ухудшает посредственная история, которая не может увлечь и заканчивается не более чем намеком на предположительно реальный грядущий конфликт.
Дополнение Diablo 4: Vessel of Hatred выйдет 8 октября для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.
Веры журношлюшкам нет // Kотаро Фума
Опять журналисты хвалят ) // Антон Арнаутов
Это не о чем не говорит. Нужно ждать отзывы простых смертных - игроков.
Стримеры ещё есть, уже куча обзоров в инете, если в общем сюжет не особо, а вот эндгейм интересный завезли.
Приеду с отпуска - ворвусь в дополнение! Диабло - уанлав 😍 // Евгений Трошкин
А что ещё могут журнашлюхи? Только хвалить, никак иначе. // Иван Марков
На следующей неделе уже возьму DLC, тупо кайф
Опять журналисты. Давайте людей спрашивать, а?
Лиди не несут "общественного мнения",проще "чемодан дать 10 журнашлюхам вместо сотен тысяц(утрирую) простым игрокам
дайте возможность Мамке вернуться и я прощу вам все...особенно с учетом сюжета 5 сезона