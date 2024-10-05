Журналисты хвалят дополнение Vessel of Hatred для Diablo 4, называя его отличным поводом вернуться в игру

С приближением запуска дополнения Diablo 4: Vessel of Hatred основные игровые порталы уже имели возможность поиграть в него, и поделились своими впечатлениями и оценками.

Дополнение хвалят за превосходное добавление класса Духорожденный, который считается одним из лучших во франшизе. Кроме того, финал кажется намного более крепким и увлекательным. К сожалению, похоже, что кампания дополнения не всем понравилась, с незавершенной историей, которая в итоге оставляет желать лучшего.

Diablo 4: Vessel of Hatred в настоящее время имеет средний балл 86 на MetaCritic и 85 на OpenCritic.

Stevivor - 95/100

Gamreactor - 90/100

PCGamesN - 90/100

GGRecon - 90/100

Voxel - 90/100

PC Gamer - 90/100

Destructoid - 90/100

ZTGD - 90/100

MMORPG.com - 90/100

TheGamer - 90/100

COGConnected - 85/100

Forbes - 85/100

Press Start - 85/100

MGG - 85/100

Gamer.no - 80/100

Silicone - 80/100

IGN - 80/100

GameSpot - 80/100

PC Games - 80/100

Jeuxvideo: 75/100

PCGamesN:

Diablo 4: Vessel of Hatred берет все, что сделало Diablo 2 и 3 великими, и модернизирует это для сегодняшнего дня. Смешивая потрясающие визуальные эффекты, величественную музыку и гладкие кровавые бои, оно превосходит базовую игру во всех отношениях, даже если некоторые могут остаться от истории немного озадаченными.

Destructoid:

Духорожденный, возможно, самый веселый класс в истории франшизы, и после некоторых незначительных изменений, я думаю, что Темная Цитадель и Подгород Кураст помогут улучшить финальную часть игры. В сочетании со всеми переработками и улучшениями, которые базовая игра получила за первые пять сезонов, Diablo 4: Vessel of Hatred оставляет Diablo 4 в лучшей форме.

IGN:

Diablo 4: Vessel of Hatred — невероятное дополнение, которое добавляет великолепную новую область для исследования, великолепный модульный класс, в который я не могу перестать играть, потрясающий рейд и многое другое. Но хотя почти все, что оно добавляет, потрясающе, оно определенно делает не достаточно, когда дело доходит до несколько тусклой кампании и истории. Кроме того, встречаются различные ошибки. К счастью, изменения в мете, значительно улучшенная система прогресса, воскрешение рунных слов и компаньонов NPC — все это большие победы для Diablo 4, даже когда кажется, что нам придется подождать некоторое время, чтобы увидеть, куда это дополнение нас приведет.

GameSpot:

Vessel of Hatred служит отличной точкой повторного входа для игроков Diablo 4, которые вышли из игры и ищут еще одну дозу подземельного экшена, который так искусно представил оригинальный релиз. Класс Духорожденный очень приятен в использовании, демонстрируя уровень глубины, который выходит за рамки всех предыдущих классов. И Темная Цитадель, и Подгород Кураст являются захватывающими дополнениями к существующему (и радикально улучшенному) контенту эндгейма. Расширение только ухудшает посредственная история, которая не может увлечь и заканчивается не более чем намеком на предположительно реальный грядущий конфликт.

Дополнение Diablo 4: Vessel of Hatred выйдет 8 октября для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.