Журналисты остались довольны Diablo 4 - На Metacritic у игры 88 баллов ©

Обзоры Diablo 4 теперь доступны в Интернете и некоторые издания пока не стали выставлять оценок, желая более глубоко изучить некоторые компоненты игры, прежде чем вынести окончательный вердикт. С другой стороны, некоторые международные издания предпочли высказаться по этому вопросу, и в основном мнения очень положительные.

Средняя оценка экшен-RPG на Metacritic составила 88 баллов из 100 и 89 баллов на Opencritic.

Давайте посмотрим на основные оценки, выставленные Diablo 4 международными изданиями:

GameSpew - 100

GamingTrend - 100

Player 2 - 100

The Enemy - 100

TRG - 100

VideoGamer - 100

NPR - 95

COGconnected - 94

GGRecon - 90

INVEN - 90

Press Star Australia - 90

Screen Rant - 90

TrueGaming - 90

Twinfinite - 90

We Got This Covered - 90

GAMES.CH - 89

Wccftech - 85

WellPlayed - 85

Destructoid - 80

Digital Trends - 80

GamesHub - 80

GameSop - 80

Gfinity - 80

Shacknews - 80

Siliconera - 80

Gamer.no - 70

GamersRD - 70

Diablo IV вызывает огромную зависимость, ее бои впечатляют, а создание персонажей превосходно..

Удивительно трогательная и захватывающая история Diablo IV заключает в себе игровые системы, которые извлекли все нужные уроки из прошлых частей.

Это чертовски хорошая игра для серии в целом, и большинство игроков получат от нее чертовски приятное времяпрепровождение.

Diablo IV может похвастаться новым внешним видом, новым открытым миром и сетевым форматом, но в основе своей это классическая Diablo. Конечно, немного олдскульный, но основные боевые действия все так же увлекательны и захватывающи, как и раньше, а ролевая механика - это то, во что можно погрузиться с головой. Что еще может не понравиться?

Diablo 4 лучшая игра Blizzard со времен Diablo 3

Средний показатель на момент написания этой новости составляет 88/100 на Metacritic для PC-версии Diablo 4. Как вы можете видеть, большинство голосов на данный момент очень положительные, и лишь несколько негативных комментариев посвящены не слишком интересной основной сюжетной линии и средней игре, которая не является революционной.