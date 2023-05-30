Журналисты остались довольны Diablo 4 - На Metacritic у игры 88 баллов

Обзоры Diablo 4 теперь доступны в Интернете и некоторые издания пока не стали выставлять оценок, желая более глубоко изучить некоторые компоненты игры, прежде чем вынести окончательный вердикт. С другой стороны, некоторые международные издания предпочли высказаться по этому вопросу, и в основном мнения очень положительные.
Средняя оценка экшен-RPG на Metacritic составила 88 баллов из 100 и 89 баллов на Opencritic.
Давайте посмотрим на основные оценки, выставленные Diablo 4 международными изданиями:
- GameSpew - 100
- GamingTrend - 100
- Player 2 - 100
- The Enemy - 100
- TRG - 100
- VideoGamer - 100
- NPR - 95
- COGconnected - 94
- GGRecon - 90
- INVEN - 90
- Press Star Australia - 90
- Screen Rant - 90
- TrueGaming - 90
- Twinfinite - 90
- We Got This Covered - 90
- GAMES.CH - 89
- Wccftech - 85
- WellPlayed - 85
- Destructoid - 80
- Digital Trends - 80
- GamesHub - 80
- GameSop - 80
- Gfinity - 80
- Shacknews - 80
- Siliconera - 80
- Gamer.no - 70
- GamersRD - 70
Diablo IV вызывает огромную зависимость, ее бои впечатляют, а создание персонажей превосходно..
Удивительно трогательная и захватывающая история Diablo IV заключает в себе игровые системы, которые извлекли все нужные уроки из прошлых частей.
Это чертовски хорошая игра для серии в целом, и большинство игроков получат от нее чертовски приятное времяпрепровождение.
Diablo IV может похвастаться новым внешним видом, новым открытым миром и сетевым форматом, но в основе своей это классическая Diablo. Конечно, немного олдскульный, но основные боевые действия все так же увлекательны и захватывающи, как и раньше, а ролевая механика - это то, во что можно погрузиться с головой. Что еще может не понравиться?
Diablo 4 лучшая игра Blizzard со времен Diablo 3
Средний показатель на момент написания этой новости составляет 88/100 на Metacritic для PC-версии Diablo 4. Как вы можете видеть, большинство голосов на данный момент очень положительные, и лишь несколько негативных комментариев посвящены не слишком интересной основной сюжетной линии и средней игре, которая не является революционной.
Журналисты остались довольны чемоданами)))
Оценки от журналистов которые прошли компанию и оценили сюжет?Это игра не того жанра,ей оценки должны давать задроты у которых по 1000+часов в каждой из частей основываясь на эндгейм контенте,количестве играбельных билдов и т.п,так что для нормальных оценок нужно недельку подождать,если вы конечно не берёте игру для того чтобы пробежать сюжетку lol
ты определил законы жанра? Я думал, что это диабло и сделала и то, что ни 1 другой (за редким исключением) диаблоид не смог в сюжет- это его проблемы. Диабло всегда славился, в том числе, отличной постановкой, шикарными роликами, хорошими диалогами и сюжетом. И я играя в диаблоид хочу видеть хороший сюжет. Поэтому да, я буду играть в него ради сюжета в том числе.
Какой бред, полностью согласен с автором коммента насчет эндгейм игры. Дьяблу любят по большей степени за обилие билдов, прокачку, артефакты, режимы. Если она там будет мертвая то толку от игры за такие деньги. Пробежать сюжетку и забыть? Правда думаешь, что фанаты ждут именно это? Я не говорю, что это не важно, но это не главное для этого жанра. На бете было несколько очень щепетильных моментов с зельями на опыт и прочими мобильными фишками, которые бы не хотелось видеть в игре.
Согласен, в 23 году в игре должен быть интересный сюжет и геймплей с приятной боевкой, тем более разрабы в видеороликах об игре отмечкли что они в этой чвсти сделали урор на сюжет и боевику
отыграть 1000 часов и сказать что игра не очень? больше смахивает на шутку
ты че несешь вообще??? В aRPG главное - это ендгейм, кол-во уникальных и интересных билдов, а все остальное - пофигу. И ни в одной диабле нет норм. сюжета. Ты вообще про какую-то другую игру говоришь
А когда эти продажные животные были недовольны?
На бетте игра хорошо себя показала. Уверен, на фоне предыдущих релизов от Близзард, этот будет достойный, как минимум.
Бетка последняя была огонь и релиз 2го тоже будет огонь,ждем.
гомноеды
Ребят оценки нужно ждать после релиза от простых смертных - игроков.
Заслуженно. Игра нормальная уже была на бетте. У хейтеров конечно пуканы подгорают )
Да кто бы сомневался, мне интересно что сами игроки скажут а не всякие журношлюхи.
Естестественно остались. Ведь коробочка с игрой лежала в таком бааааальшущем чемоданчике доверху набитым американскими президентами. Когда это журналисты были недовольны крупным релизом от крупного издателя?
Я считаю что хорошая оценка с авансом
Не знаю мне на бете было максимально уныло бить мобов, может из за того что играю в пое и там это делается бодрее. Но на первый взгляд прям не то.
Что на счет сингла без мультиплеера,только для консолей?
Да не будет игры без подключения к интернету
меня больше интересует, можно ли будет отключить отображение бегающих по миру бомжей. Сам факт наличия/отсутствия интернета не мешает- даже у бабушки в деревне он есть. А вот бомжи с ником bigdick12123 мешают погружению.
о боже так мешают ппц )
вообще мешают. в том же тесо всякие ряженые как клоуны уроды дико выбиваются из средневековой атмосферы
Хоспади, 100 из 100, игра века
100 чемоданов из 10, кто бы сомневался.