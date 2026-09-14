Blizzard обещает полную поддержку мультиплеера в Diablo 5, но пока рано сравнивать возможности игры с Diablo 4

Несмотря на недавний анонс новой части культовой серии Diablo, про игру деталей известно очень немного. После разговора с журналистами PC Gamer старший геймдиректор Blizzard Джо Шели хотя бы потвердил, что Diablo 5 сохранит полноценную поддержку кооперативного прохождения. Несмотря на то что релиз мрачной экшен-RPG запланирован только на 2029 год, авторы уже определились с базовыми принципами мультиплеера.

По словам Шели, разработчики не собираются делать из новинки исключительно одиночное приключение:

Как и в Diablo 4, это игра, в которую вы можете играть в одиночку или в мультиплеере — так, как вам удобно. Вы сможете пройти абсолютно весь контент вместе со своими друзьями.

В то же время представители студии отказались уточнять, насколько сильно сетевые элементы будут интегрированы в саму структуру мира. Пока неизвестно, сохранит ли проект концепцию открытых хабов и случайных встреч с другими игроками на глобальной карте, как это было реализовано в четвертой части с ее мировыми боссами и публичными событиями.

Ключевым отличием Diablo 5 от предшественницы станет возвращение к процедурно генерируемым открытым пространствам и подземельям. Согласно задумке, игрокам предстоит путешествовать по Санктуарию во главе собственного каравана, постепенно очищая земли от скверны. Из-за динамически меняющейся географии каждый игрок может получить уникальную версию континента, что ставит под вопрос механику классического общего мультиплеерного мира и может вернуть серии ощущение мрачного одиночества.

В Blizzard заявили, что намерены учесть ошибки Diablo 4, однако подробности раскроют нескоро. Начиная со следующего года разработчики планируют запустить регулярные публикации дневников, в которых будут поэтапно делиться деталями игрового процесса и собирать отзывы сообщества.