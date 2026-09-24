Blizzard объяснила анонс Diablo 5 за годы до релиза желанием тестировать сырые механики на игроках

Компания Blizzard Entertainment официально подтвердила разработку Diablo 5 и наметила примерное релизное окно на 2029 год. Столь раннее раскрытие проекта напрямую связано с намерением авторов привлечь фанатское сообщество к тестированию ключевых систем задолго до финальной стадии производства.

Старший геймдиректор проекта Джо Шелли на презентации в рамках BlizzCon подчеркнул, что команда сознательно пошла на публичное обсуждение игры на этапе предварительного производства. Разработчикам предстоит огромный объем работы, и они намерены сформировать открытый диалог с аудиторией относительно спорных геймплейных решений.

Причина сегодняшнего анонса заключается в старте этого диалога. Нельзя открыто обсуждать с игроками детали механик и спрашивать мнение аудитории без четкого видения, производственного плана и официального анонса игры.

- Джо Шелли, старший геймдиректор

В качестве показательного примера механик, требующих тщательной проверки сообществом, авторы назвали внедрение рунических слов и возвращение жестких требований к характеристикам персонажа для ношения экипировки. Подобные ролевые элементы вызывают споры внутри студии, поэтому создатели решили опереться на отзывы фанатов уже на ранней стадии создания проекта.

Исполнительный продюсер Diablo 5 Мэтт Зиттерман сообщил, что компания планирует приглашать геймеров в офис для проведения плейтестов задолго до окончания разработки. По его словам, команда стремится поддерживать проект в играбельном состоянии на протяжении всего производственного цикла, чтобы полировка баланса, прогрессии и эндгейма не превращалась в аврал перед самым выходом.

Создание новинки ведется на модифицированной технологической базе Diablo 4, что позволило разработчикам сразу приступить к экспериментам с процедурной генерацией мира и динамикой сражений. При этом активная сервисная поддержка четвертой части продолжится выпуском сезонных обновлений и нового контента.

Полноценный релиз Diablo 5 намечен на 2029 год, а в ближайшие годы авторы планируют детально обсуждать с аудиторией развитие классов, структуру Санктуария и механику походного каравана по мере сбора отзывов от участников закрытых тестов.