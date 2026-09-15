Blizzard рассказала, как Diablo 5 избежит проблем открытого мира Diablo 4

Blizzard не планирует повторять одну из главных особенностей Diablo 4 в следующей части серии. В новом интервью разработчики рассказали, что Diablo 5 не будет полноценной игрой с открытым миром, и это решение связано с желанием вернуть серии более сфокусированную структуру.

В Diablo 4 открытый мир стал одним из самых заметных изменений формулы серии. Игроки получили огромный общий мир, возможность свободно перемещаться между регионами, выполнять мировые события и сталкиваться с другими игроками. Однако со временем Blizzard пришла к выводу, что такой подход не всегда работает в пользу Diablo.

По словам разработчиков, проблема заключается не столько в самом открытом мире, сколько в том, как он влияет на темп игры. Diablo прежде всего строилась вокруг постоянного движения между сражениями, подземельями и добычей нового лута. Большое количество пространства между активностями может разбавлять этот цикл.

В Diablo 5 Blizzard хочет сделать мир более компактным и насыщенным содержанием, чтобы игрок чаще сталкивался с интересными событиями и не тратил время на перемещение по огромным пустым территориям. При этом разработчики не собираются полностью отказываться от ощущения большого мира.

Таким образом, Diablo 5 постепенно формируется как игра, которая не просто продолжает Diablo 4, а переосмысливает некоторые её решения. Blizzard уже заявляла, что хочет использовать опыт предыдущей части при создании следующей, и отказ от полноценного открытого мира может стать одним из самых заметных результатов этих выводов.

Остаётся вопрос, насколько сильно изменится сама структура игры. Blizzard пока не раскрывает все детали, но уже очевидно, что Diablo 5 не станет просто увеличенной версией Diablo 4.