Blizzard разрабатывает Diablo 5, чтобы посвятить Повелителю Ужаса отдельную игру

Громкий анонс Diablo 5 на выставке BlizzCon застал игровое сообщество врасплох — особенно с учетом того, что релиз запланирован уже на весну 2029 года. Повелитель Ужаса практически полностью отсутствовал в четвертой части, если не считать финального босс-файта в последнем сезоне, поэтому его полноценное возвращение фанаты встретили с восторгом.

Исполнительный продюсер франшизы Мэтт Зиттерман в интервью GameSpot рассказал, почему студия решилась на разработку новой номерной части вместо выпуска очередного DLC. По его словам, на ранней стадии концепта команда задалась фундаментальными вопросами о том, чего именно ждут игроки. Проанализировав отзывы сообщества о Diablo 4, авторы поняли: чтобы реализовать все задумки, проекту требуются глубокие структурные изменения, которые просто невозможно уместить в рамки расширения.

Главной причиной стал масштаб истории самого Диабло. Разработчики стремятся создать сюжетную кампанию, которая как минимум не уступит, а в идеале — превзойдет историю Лилит и Мефисто. Мэтт Зиттерман подчеркнул, что Повелитель Ужаса заслуживает исключительно собственного полноценного тайтла, который в перспективе должен стать «лучшей кампанией в истории серии».

Несмотря на далекий релиз Diablo 5, компания Blizzard уже раскрыла первые сюжетные и геймплейные подробности. По завязке истории, Повелитель Ужаса одержал окончательную победу, превратив Санктуарий в руины, из-за чего вместо привычных безопасных городов игрокам предстоит ютиться в мобильном хабе — постоянно перемещающемся караване выживших. Что касается игрового процесса, разработчики подтвердили возвращение процедурно генерируемых подземелий, а также классических классов — Монаха (Monk) и Охотника на демонов (Demon Hunter), к которым присоединится совершенно новый архетип — Чумной рыцарь (Plague Knight).

Главной жертвой амбициозного сиквела станет актуальная сейчас Diablo 4 — Blizzard официально подтвердила, что игра больше не получит платных сюжетных дополнений. Все силы команды брошены на пятую часть. Впрочем, забрасывать «четверку» окончательно не планируют: поддержка сезонных обновлений продолжится, и именно через них разработчики обещают постепенно раскрывать детали грядущего возвращения Диабло.