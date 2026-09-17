Blizzard стремится представить лучшую сюжетную кампанию в истории серии Diablo

Blizzard Entertainment возлагает огромные амбиции на сюжетную кампанию в своей будущей игре Diablo 5. Как подробно объяснил исполнительный продюсер проекта Мэтт Зиттерман (Matt Zitterman), проработка повествования стала одним из основополагающих столпов разработки. Команда не просто создает продолжение, а стремится превзойти все достижения Diablo 4, чтобы подарить фанатам принципиально новый, гораздо более глубокий и качественный сюжетный опыт.

В руководстве Blizzard убеждены, что Diablo 4 в свое время установила высочайшую планку для повествования в жанре Action RPG. Этого удалось достичь благодаря самым проработанным кинематографичным сценам в истории франшизы, а также беспрецедентной сложности и драматизму самой истории. Успех предшественницы задал вектор движения для авторов, которые теперь ориентируются на этот стандарт как на отправную точку.

Именно поэтому разработчики намерены вывести эти повествовательные элементы на совершенно иной уровень в Diablo 5. Основной упор делается на создание еще более мощной, масштабной и зрелищной кинематографической истории. И хотя конкретные детали, сюжетные повороты и завязка грядущих приключений пока держатся в строжайшем секрете, планка ожиданий уже поднята на максимум.