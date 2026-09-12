Diablo 5 анонсирована - новая игра перенесёт серию в постапокалиптический мир спустя столетие после Diablo 4

Blizzard на BlizzCon 2026 официально анонсировала Diablo 5 — новую часть основной серии экшен-RPG. Игра продолжит историю франшизы спустя целое столетие после событий Diablo 4, а её релиз запланирован на весну 2029 года.

В коротком тизере, показанном во время церемонии открытия BlizzCon, разработчики подтвердили возвращение Господина Ужаса. На этот раз Diablo вновь станет центральной угрозой для мира, который за прошедшие сто лет успел полностью измениться.

Одной из главных особенностей Diablo 5 станет место действия. События игры полностью развернутся в постапокалиптическом мире, что станет первым подобным экспериментом в истории серии. Blizzard пока не раскрывает подробности сюжета и не показывает игровой процесс, поэтому неизвестно, каким именно образом изменившийся Санктуарий повлияет на привычную формулу Diablo.

Дата выхода уже известна: Diablo 5 поступит в продажу весной 2029 года. Таким образом, между релизами Diablo 4 и новой частью пройдёт ровно шесть лет, а сама серия отметит более трёх десятилетий с момента своего появления.

На BlizzCon 2026 Blizzard также рассказала о других планах для франшизы. В 2027 году Diablo 4 получит новый набор классов с «Амазонкой», а сама игра вместе со сборником контента выйдет на Nintendo Switch 2. Кроме того, уже доступен 15-й сезон, посвящённый истории серии Diablo.

Diablo 5 станет очередным крупным этапом для франшизы, но ждать возвращения Господина Ужаса придётся ещё несколько лет. Blizzard намерена перенести знакомую вселенную в совершенно новые условия, оставив между событиями четвёртой и пятой частей целое столетие.