Diablo V: Blizzard раскрыла первые подробности новой эпохи серии

На BlizzCon 2026 Blizzard официально начала рассказывать о Diablo V. Новая часть серии находится на ранней стадии разработки, однако разработчики уже показали концепцию мира, первых персонажей и несколько ключевых игровых систем.
Главная идея Diablo V довольно мрачная: герои прошлого пали, Санктуарий уничтожен, а Диабло победил. Теперь Владыка Ужаса не скрывается в конце сюжетного пути, а с самого начала игры контролирует мир и активно влияет на происходящие события.
Санктуарий пал
Диабло захватил Санктуарий и превратил западные земли в оплот Преисподней. Вестмарш, который раньше был одним из ключевых королевств, теперь стал цитаделью Диабло.
Игроку предстоит взять на себя роль наследника Вестмарша, который скрывается среди руин павшего королевства. Из-за загадочной связи с Диабло герой особенно восприимчив к его влиянию, но одновременно представляет угрозу для самого Владыки Ужаса.
Человечество практически уничтожено. Одни выжившие подчинились Диабло или присоединились к его культам, другие поддались скверне и стали командирами его армий.
Одной из важных особенностей станет изменчивый мир. Blizzard перерабатывает процедурную генерацию: ландшафт, отдельные области, монстры и награды смогут меняться прямо по ходу игры. Таким образом, Санктуарий должен ощущаться не статичным миром, а местом, которое постепенно меняется под влиянием Диабло.
Вместо города - караван
Поскольку привычные города и крепости больше не способны обеспечить безопасность, основой путешествия станет караван выживших.
Игрок будет собирать вокруг себя союзников и перемещаться вместе с ними по разрушенным землям. Спутники смогут помогать в бою и торговле, а каждый из них получит собственную историю.
Три первых класса
Охотник на демонов вернется с привычным стремительным стилем боя: атаки из тени, прыжки и стрельба из парных арбалетов.
Монах снова сделает ставку на боевые искусства и сражения без оружия, дополняя физические атаки силами Света.
Третьим и полностью новым классом станет Чумной рыцарь. Он использует болезни и мор, распространяя их по полю боя и превращая заразу в источник собственной силы.
Среди уже показанных персонажей есть бывшая сестра Незримого Ока и алчный гоблин, который пытается найти новый смысл в мире, где привычная ему жадность больше не имеет значения.
Blizzard отмечает, что это лишь первые представленные классы, а подробности о боевых системах и развитии персонажей будут раскрыты позже.
Предметы вдохновлены Diablo II
Разработчики также рассказали о своем подходе к системе добычи. Они хотят сделать предметы понятными, ценными и запоминающимися, чтобы игроку действительно хотелось искать конкретную экипировку.
В качестве главного источника вдохновения Blizzard называет Diablo II. При этом команда экспериментирует с требованиями к характеристикам персонажа для использования определенного снаряжения.
Вернутся комплекты предметов, а крупное снаряжение снова будет занимать больше места в инвентаре. Также заявлена глубокая система ремесла, вдохновленная Diablo IV: Lord of Hatred, а также рунами и рунными словами из Diablo II.
Разработка только начинается
Blizzard подчеркивает, что Diablo V находится на очень раннем этапе разработки. Компания намерена с самого начала активнее привлекать игроков к обсуждению проекта.
Начиная с 2027 года разработчики планируют регулярно рассказывать о прогрессе, новых идеях и механиках игры, собирая обратную связь от сообщества.