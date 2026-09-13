Diablo V: Blizzard раскрыла первые подробности новой эпохи серии

На BlizzCon 2026 Blizzard официально начала рассказывать о Diablo V. Новая часть серии находится на ранней стадии разработки, однако разработчики уже показали концепцию мира, первых персонажей и несколько ключевых игровых систем.

Главная идея Diablo V довольно мрачная: герои прошлого пали, Санктуарий уничтожен, а Диабло победил. Теперь Владыка Ужаса не скрывается в конце сюжетного пути, а с самого начала игры контролирует мир и активно влияет на происходящие события.

Санктуарий пал

Диабло захватил Санктуарий и превратил западные земли в оплот Преисподней. Вестмарш, который раньше был одним из ключевых королевств, теперь стал цитаделью Диабло.

Игроку предстоит взять на себя роль наследника Вестмарша, который скрывается среди руин павшего королевства. Из-за загадочной связи с Диабло герой особенно восприимчив к его влиянию, но одновременно представляет угрозу для самого Владыки Ужаса.

Человечество практически уничтожено. Одни выжившие подчинились Диабло или присоединились к его культам, другие поддались скверне и стали командирами его армий.

Одной из важных особенностей станет изменчивый мир. Blizzard перерабатывает процедурную генерацию: ландшафт, отдельные области, монстры и награды смогут меняться прямо по ходу игры. Таким образом, Санктуарий должен ощущаться не статичным миром, а местом, которое постепенно меняется под влиянием Диабло.

Вместо города - караван

Поскольку привычные города и крепости больше не способны обеспечить безопасность, основой путешествия станет караван выживших.

Игрок будет собирать вокруг себя союзников и перемещаться вместе с ними по разрушенным землям. Спутники смогут помогать в бою и торговле, а каждый из них получит собственную историю.

Три первых класса

Охотник на демонов вернется с привычным стремительным стилем боя: атаки из тени, прыжки и стрельба из парных арбалетов.

Монах снова сделает ставку на боевые искусства и сражения без оружия, дополняя физические атаки силами Света.

Третьим и полностью новым классом станет Чумной рыцарь. Он использует болезни и мор, распространяя их по полю боя и превращая заразу в источник собственной силы.

Среди уже показанных персонажей есть бывшая сестра Незримого Ока и алчный гоблин, который пытается найти новый смысл в мире, где привычная ему жадность больше не имеет значения.

Blizzard отмечает, что это лишь первые представленные классы, а подробности о боевых системах и развитии персонажей будут раскрыты позже.

Предметы вдохновлены Diablo II

Разработчики также рассказали о своем подходе к системе добычи. Они хотят сделать предметы понятными, ценными и запоминающимися, чтобы игроку действительно хотелось искать конкретную экипировку.

В качестве главного источника вдохновения Blizzard называет Diablo II. При этом команда экспериментирует с требованиями к характеристикам персонажа для использования определенного снаряжения.

Вернутся комплекты предметов, а крупное снаряжение снова будет занимать больше места в инвентаре. Также заявлена глубокая система ремесла, вдохновленная Diablo IV: Lord of Hatred, а также рунами и рунными словами из Diablo II.

Разработка только начинается

Blizzard подчеркивает, что Diablo V находится на очень раннем этапе разработки. Компания намерена с самого начала активнее привлекать игроков к обсуждению проекта.

Начиная с 2027 года разработчики планируют регулярно рассказывать о прогрессе, новых идеях и механиках игры, собирая обратную связь от сообщества.