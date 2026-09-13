Diablo V отправит игроков в мир после победы Диабло - Blizzard раскрыла первые подробности

Blizzard на BlizzCon 2026 раскрыла первые подробности Diablo V — следующей части основной серии экшен-RPG. Игра пока находится на очень ранней стадии разработки, однако разработчики уже представили концепцию мира, первых персонажей, классы и ключевые изменения в игровых системах.

На этот раз Blizzard предлагает необычный для серии сценарий: Диабло уже победил. Герои прошлого пали, Санктуарий оказался практически уничтожен, а Владыка Ужаса не ждёт финала истории, чтобы выйти на первый план. Он с самого начала контролирует значительную часть мира и непосредственно влияет на его развитие.

После захвата Санктуария Диабло превратил западные земли в оплот Преисподней, а Вестмарш, некогда могущественное королевство, стал его цитаделью. Игроку предстоит взять на себя роль наследника Вестмарша, скрывающегося среди руин павшего государства. Загадочная связь с Диабло делает героя особенно восприимчивым к его влиянию, но одновременно превращает его в потенциальную угрозу для самого Владыки Ужаса.

Человечество переживает катастрофу. Часть выживших подчинилась Диабло или присоединилась к его культам, другие поддались скверне и превратились в командиров его армий. В таких условиях привычные города уже не могут быть безопасными убежищами, поэтому вместо одного главного поселения игрок будет путешествовать вместе с караваном выживших.

По мере прохождения герой сможет собирать вокруг себя союзников. Спутники помогут в сражениях и торговле, а также получат собственные истории. При этом сам мир будет постоянно меняться: Blizzard перерабатывает процедурную генерацию таким образом, чтобы ландшафт, отдельные области, монстры и награды могли изменяться непосредственно по ходу игры. Таким образом, Санктуарий должен ощущаться живым и постепенно трансформироваться под влиянием Диабло.

На старте разработчики показали три класса. Охотник на демонов вернётся с привычным стремительным стилем боя, основанным на стрельбе из парных арбалетов, атаках из тени и прыжках. Монах вновь будет сражаться преимущественно без оружия, используя боевые искусства и силы Света. Третьим станет полностью новый Чумной рыцарь, способный распространять болезни и мор по полю боя и превращать заразу в источник собственной силы.

Среди представленных персонажей также оказались бывшая сестра Незримого Ока и алчный гоблин, который пытается найти новый смысл в мире, где его привычная жадность больше не имеет значения. Blizzard подчёркивает, что это лишь первые герои и классы, а дополнительные сведения о боевой системе и развитии персонажей появятся позднее.

Отдельное внимание разработчики уделили добыче. Blizzard хочет сделать предметы более понятными, ценными и запоминающимися, чтобы игроки действительно стремились получить конкретные элементы экипировки. Главным источником вдохновения для этой системы стала Diablo II. При этом команда экспериментирует с требованиями к характеристикам персонажа для использования определённых предметов.

В Diablo V вернутся комплекты экипировки, а крупные предметы снова будут занимать больше места в инвентаре. Система ремесла получит глубокую проработку и будет вдохновлена решениями из Diablo IV: Lord of Hatred, а также рунами и рунными словами из Diablo II.

До релиза Diablo V ещё далеко. Blizzard подчёркивает, что разработка только начинается, поэтому показанные механики и концепции ещё могут существенно измениться. Начиная с 2027 года команда планирует регулярно рассказывать о развитии проекта и новых идеях, одновременно собирая отзывы игроков. На данный момент Diablo V выглядит как попытка не просто продолжить историю серии, а построить совершенно новую эпоху Санктуария — мира, в котором Диабло уже победил и героям приходится начинать борьбу практически с нуля.