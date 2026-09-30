"Любое испытание можно преодолеть с правильной сборкой": директор Diablo 5 заверил, что игра останется RPG

Diablo 5 выйдет весной 2029 года, и о её боевой системе пока известно немного. Крис Уилсон, сооснователь Grinding Gear Games и один из создателей Path of Exile, в своём видео выразил осторожный оптимизм по поводу анонса, но отметил ряд опасений. Одно из них касается боя: по его мнению, начиная с Diablo 3 сражения становятся всё более «аркадными и экшеновыми». Уилсон надеется, что Diablo 5 вернётся к системе, где всё решает сборка, как в Diablo 1 и 2, но предполагает, что серия продолжит двигаться в сторону экшена.
На это, похоже, ответил старший геймдиректор Diablo 5 Джо Шели, хотя его сообщение могло и не быть прямой реакцией. По его словам, в игре сохранятся механики мгновенного исполнения, но в целом она будет строиться вокруг планирования и вложений. «Мы проектируем игру согласно основному принципу ARPG: любое испытание можно преодолеть с правильной сборкой», — заявил Шели.
Журналист отмечает, что формулировки Шели не раскрывают конкретики о боевой системе: под механиками мгновенного исполнения может подразумеваться как простое позиционирование и уклонение от атак, так и более глубокое погружение в экшен. При этом обнадёживает, что акцент остаётся на составе сборки, а не на реакции игрока.
Надеюсь игра будет такой же отличной как и четвертая часть.
Из диабло такое же рпг как из гвна пуля
Как бы это сказать помягче...Выросло поколение геймеров которое хочет видеть DIABLO в виде боевика от третьего лица.
Изометрия и \ или вид сверху не всем нравится - удивительно, но это факт.
Проблема ARPG как раз в том, что "правильные сборки" - превращаются в узкий диапазон "меты" - где играбильные билды пару штук от силы. Это проблема тянется с первых diablo, и других игр arpg. Все сводится к тому, что люди для достижения максимального наносимого DPS будут использовать одно и тоже снаряжение, с одними и теми же свойствами
дайте пиратам диаблу уже. Сколько мне ждать? я не доволен