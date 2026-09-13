Между Diablo IV и Diablo V пройдёт 100 лет - Blizzard будет постепенно подводить сюжет четвёртой части к сиквелу

Руководитель серии Брент Гибсон рассказал PC Gamer, что такой большой временной промежуток оставляет Blizzard достаточно пространства для дальнейшего развития истории четвёртой части.
События Diablo V происходят через 100 лет после всего, что происходит в Diablo IV, поэтому у нас остаётся много пространства, чтобы продолжать двигаться вместе с фанатами и смотреть, куда может прийти история по мере приближения к этому моменту,
— рассказал Гибсон.
При этом новых полноценных сюжетных дополнений для Diablo IV сейчас не планируется. Вместо этого Blizzard собирается продолжать рассказывать новые истории в рамках сезонов. Конкретный путь к событиям Diablo V пока не определён: разработчики намерены двигаться от сезона к сезону и учитывать реакцию аудитории на новые сюжетные линии.
Гибсон также подчеркнул, что выход Diablo V не означает скорого прекращения поддержки Diablo IV.
Мы продолжим поддерживать игру ещё очень долго,
— заявил руководитель серии.
Таким образом, столетний промежуток между двумя частями оставляет Blizzard достаточно свободы для дальнейшего развития Diablo IV без необходимости сразу напрямую подводить её сюжет к событиям продолжения. Diablo V должна выйти весной 2029 года.
Как именно подведут сюжет?
Я не играю в эти ваши сезоны и прочую хрень.
не близы, кредит доверия к вам исчерпан. Спасибо старичкам за вторую, спасибо Мэтту Ульману за потрясающий саунд на века. Тройке спасибо за фан сервис из книг и фигурок. Но четверка - это просто ужас. Лилит, конечно, тол вайфу, но близы ее просто слили. Возможно если выкатят оффлвайн версию четверки, то вернусь да и то не факт. А так нахер не нужна ни 4 ни 5 часть. Лучше в поешечку побегаю.
какой то бред. как можно в таком случае подвести. лучше б выпустили прследнее сюжетное с возвращением дьябло в конце. если 1, 2 и 3 связаны сюжетно и персонажами в непрерывную арку, то 4 высер. и 5 будет такой же мутью.