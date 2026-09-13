Между Diablo IV и Diablo V пройдёт 100 лет - Blizzard будет постепенно подводить сюжет четвёртой части к сиквелу

Руководитель серии Брент Гибсон рассказал PC Gamer, что такой большой временной промежуток оставляет Blizzard достаточно пространства для дальнейшего развития истории четвёртой части.

События Diablo V происходят через 100 лет после всего, что происходит в Diablo IV, поэтому у нас остаётся много пространства, чтобы продолжать двигаться вместе с фанатами и смотреть, куда может прийти история по мере приближения к этому моменту,

— рассказал Гибсон.

При этом новых полноценных сюжетных дополнений для Diablo IV сейчас не планируется. Вместо этого Blizzard собирается продолжать рассказывать новые истории в рамках сезонов. Конкретный путь к событиям Diablo V пока не определён: разработчики намерены двигаться от сезона к сезону и учитывать реакцию аудитории на новые сюжетные линии.

Гибсон также подчеркнул, что выход Diablo V не означает скорого прекращения поддержки Diablo IV.

Мы продолжим поддерживать игру ещё очень долго,

— заявил руководитель серии.

Таким образом, столетний промежуток между двумя частями оставляет Blizzard достаточно свободы для дальнейшего развития Diablo IV без необходимости сразу напрямую подводить её сюжет к событиям продолжения. Diablo V должна выйти весной 2029 года.