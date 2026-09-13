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Diablo 5 Весна 2029
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези, Открытый мир
7.1 15 оценок

Между Diablo IV и Diablo V пройдёт 100 лет - Blizzard будет постепенно подводить сюжет четвёртой части к сиквелу

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Руководитель серии Брент Гибсон рассказал PC Gamer, что такой большой временной промежуток оставляет Blizzard достаточно пространства для дальнейшего развития истории четвёртой части.

События Diablo V происходят через 100 лет после всего, что происходит в Diablo IV, поэтому у нас остаётся много пространства, чтобы продолжать двигаться вместе с фанатами и смотреть, куда может прийти история по мере приближения к этому моменту,

— рассказал Гибсон.

При этом новых полноценных сюжетных дополнений для Diablo IV сейчас не планируется. Вместо этого Blizzard собирается продолжать рассказывать новые истории в рамках сезонов. Конкретный путь к событиям Diablo V пока не определён: разработчики намерены двигаться от сезона к сезону и учитывать реакцию аудитории на новые сюжетные линии.

Гибсон также подчеркнул, что выход Diablo V не означает скорого прекращения поддержки Diablo IV.

Мы продолжим поддерживать игру ещё очень долго,

— заявил руководитель серии.

Таким образом, столетний промежуток между двумя частями оставляет Blizzard достаточно свободы для дальнейшего развития Diablo IV без необходимости сразу напрямую подводить её сюжет к событиям продолжения. Diablo V должна выйти весной 2029 года.

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Комментарии:  9
Ваш комментарий
ZNGRU

Как именно подведут сюжет?
Я не играю в эти ваши сезоны и прочую хрень.

4
Gonzo23

не близы, кредит доверия к вам исчерпан. Спасибо старичкам за вторую, спасибо Мэтту Ульману за потрясающий саунд на века. Тройке спасибо за фан сервис из книг и фигурок. Но четверка - это просто ужас. Лилит, конечно, тол вайфу, но близы ее просто слили. Возможно если выкатят оффлвайн версию четверки, то вернусь да и то не факт. А так нахер не нужна ни 4 ни 5 часть. Лучше в поешечку побегаю.

3
ZackSnyder

какой то бред. как можно в таком случае подвести. лучше б выпустили прследнее сюжетное с возвращением дьябло в конце. если 1, 2 и 3 связаны сюжетно и персонажами в непрерывную арку, то 4 высер. и 5 будет такой же мутью.