Мрак, руины и запустение: концепт-арты Diablo V обещают самый мрачный мир в истории франшизы

В сети появились первые официальные концепт-арты грядущей Diablo V, раскрывающие визуальное направление и общую эстетику амбициозного проекта. Разработчики поделились подборкой из 11 изображений, которые целиком посвящены дизайну окружения . Свежие кадры наглядно демонстрируют абсолютно уничтоженную вселенную, погрязшую в хаосе и запустении.

Судя по обнародованным материалам, мир новой части станет еще более темным, гнетущим и зловещим, чем в предыдущих играх серии. На этот раз художники студии сфокусировались на демонстрации тотального упадка цивилизации. На концептах запечатлены колоссальные разрушения: полуразрушенные поселения, обветшалые здания, зловещие руины древних замков и бескрайние опустошенные пейзажи, которые постепенно поглощает дикая, неуправляемая природа.

Хотя из представленной подборки пока невозможно почерпнуть конкретные подробности о сюжетных поворотах или новых геймплейных механиках, арты отлично справляются со своей главной задачей. Они детально транслируют ключевую атмосферу будущей новинки — мрачный образ Санктуария, пережившего глобальную катастрофу и оставшегося наедине с первозданной тьмой.