"Научились у Тодда Говарда?" - фанаты высмеивают слишком ранние анонсы Diablo V и нового StarCraft от Blizzard

Blizzard на BlizzCon 2026 неожиданно представила сразу два крупных проекта на далёкое будущее — Diablo V и новый StarCraft. Однако вместо безоговорочного восторга оба анонса быстро породили споры: игроков смутили сроки выхода и тот факт, что студия показала игры за несколько лет до релиза.
Diablo V должна выйти весной 2029 года, и именно столь далёкая дата стала одной из главных причин недовольства игроков. Пользователи задаются вопросом, зачем Blizzard объявляет проект более чем за три года до релиза:
«Зачем делать столько анонсов игр, до выхода которых ещё больше трёх лет?»
Другие шутят, что «2029 год по версии Blizzard» вполне может со временем превратиться в ещё более позднюю дату.
Не меньше вопросов вызывает судьба Diablo IV. Часть игроков удивилась тому, что Blizzard уже готовит следующую номерную часть, хотя четвёртая игра вышла в 2023 году и продолжает получать новый контент.
«Они что, собираются просто бросить Diablo IV?»
При этом Blizzard продолжит поддержку Diablo IV: на BlizzCon 2026 компания анонсировала возвращение Амазонки. Однако ранний показ Diablo V всё равно заставил игроков задуматься о будущем четвёртой части.
Другие пользователи возражают, что к 2029 году между играми пройдёт уже шесть лет, поэтому появление новой части нельзя считать слишком быстрым. Некоторые фанаты также иронизируют над тем, что Blizzard успела анонсировать Diablo V ещё до того, как сам Диабло стал полноценным центральным противником Diablo IV.
Однако ещё более бурную реакцию вызвал новый StarCraft. Blizzard представила проект как шутер с открытым миром, а его релиз намечен только на 2030 год. Именно эта дата быстро стала главным предметом обсуждений и шуток. Одни пользователи вспомнили знаменитый сверхранний анонс The Elder Scrolls VI от Bethesda и Тодда Говарда:
«Что, они научились у Тодда Говарда с The Elder Scrolls VI?»
Другие отреагировали на дату куда короче:
«2030... что?»
Знаменитую фразу StarCraft «Hell, it's about time» пользователи тоже быстро превратили в мемы:
«It's about damn... WHAT?!»
В других обсуждениях проект уже начали называть «FarCraft: Dominion», связывая это с прошлым руководителя разработки Дэна Хэя, ранее работавшего над серией Far Cry.
Часть фанатов расстроилась и из-за смены жанра. После долгого перерыва некоторые ожидали полноценную StarCraft III, однако Blizzard решила развивать вселенную в формате шутера.
«StarCraft — это RTS.»
При этом отношение к самой идее далеко не полностью негативное: немало игроков признаются, что готовы дать проекту шанс, особенно с учётом давней истории отменённой StarCraft: Ghost. Куда сильнее аудиторию раздражает то, что разработчики показали только кинематографический ролик и одновременно объявили релиз через четыре года.
Типичные нытики. Во первых с релиза D4 до релиза D5 пройдут 6 лет, что вполне адекватный промежуток. А во вторых, D4 ещё будет поддерживается после релиза D5. Также, как поддерживаются и прошлые части.