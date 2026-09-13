"Научились у Тодда Говарда?" - фанаты высмеивают слишком ранние анонсы Diablo V и нового StarCraft от Blizzard

Blizzard на BlizzCon 2026 неожиданно представила сразу два крупных проекта на далёкое будущее — Diablo V и новый StarCraft. Однако вместо безоговорочного восторга оба анонса быстро породили споры: игроков смутили сроки выхода и тот факт, что студия показала игры за несколько лет до релиза.

Diablo V должна выйти весной 2029 года, и именно столь далёкая дата стала одной из главных причин недовольства игроков. Пользователи задаются вопросом, зачем Blizzard объявляет проект более чем за три года до релиза:

«Зачем делать столько анонсов игр, до выхода которых ещё больше трёх лет?»

Другие шутят, что «2029 год по версии Blizzard» вполне может со временем превратиться в ещё более позднюю дату.

Не меньше вопросов вызывает судьба Diablo IV. Часть игроков удивилась тому, что Blizzard уже готовит следующую номерную часть, хотя четвёртая игра вышла в 2023 году и продолжает получать новый контент.

«Они что, собираются просто бросить Diablo IV?»

При этом Blizzard продолжит поддержку Diablo IV: на BlizzCon 2026 компания анонсировала возвращение Амазонки. Однако ранний показ Diablo V всё равно заставил игроков задуматься о будущем четвёртой части.

Другие пользователи возражают, что к 2029 году между играми пройдёт уже шесть лет, поэтому появление новой части нельзя считать слишком быстрым. Некоторые фанаты также иронизируют над тем, что Blizzard успела анонсировать Diablo V ещё до того, как сам Диабло стал полноценным центральным противником Diablo IV.

Однако ещё более бурную реакцию вызвал новый StarCraft. Blizzard представила проект как шутер с открытым миром, а его релиз намечен только на 2030 год. Именно эта дата быстро стала главным предметом обсуждений и шуток. Одни пользователи вспомнили знаменитый сверхранний анонс The Elder Scrolls VI от Bethesda и Тодда Говарда:

«Что, они научились у Тодда Говарда с The Elder Scrolls VI?»

Другие отреагировали на дату куда короче:

«2030... что?»

Знаменитую фразу StarCraft «Hell, it's about time» пользователи тоже быстро превратили в мемы:

«It's about damn... WHAT?!»

В других обсуждениях проект уже начали называть «FarCraft: Dominion», связывая это с прошлым руководителя разработки Дэна Хэя, ранее работавшего над серией Far Cry.

Часть фанатов расстроилась и из-за смены жанра. После долгого перерыва некоторые ожидали полноценную StarCraft III, однако Blizzard решила развивать вселенную в формате шутера.

«StarCraft — это RTS.»

При этом отношение к самой идее далеко не полностью негативное: немало игроков признаются, что готовы дать проекту шанс, особенно с учётом давней истории отменённой StarCraft: Ghost. Куда сильнее аудиторию раздражает то, что разработчики показали только кинематографический ролик и одновременно объявили релиз через четыре года.