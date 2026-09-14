Опыт ветерана BioWare поможет перенести ДНК классических ролевых игр в новую систему караванов Diablo 5

Нарративный директор грядущей Diablo 5 Дженнифер Хеплер, известная своей многолетней работой в студии BioWare над сценариями трилогии Dragon Age, рассказала о фундаментальном изменении структуры новой части экшен-RPG. На специальной панели в рамках выставки BlizzCon 2026 разработчики объявили, что в пятой части полностью откажутся от традиционных статичных городов и безопасных зон Санктуария. Главным нововведением станет движущийся караван выживших союзников, который будет непрерывно следовать за главным героем по выжженным землям и служить его основной мобильной базой.

По словам Хеплер, именно система кочующих караванов привносит узнаваемые геймплейные элементы партийных ролевых игр в привычную формулу динамичного экшена. Передвижной лагерь станет аналогом стоянок из Baldur's Gate или Dragon Age, где пользователи смогут перевести дух, заняться ремеслом и пообщаться со своими последователями. Разработчики стремятся сделать так, чтобы окружающие протагониста беженцы обладали собственными выразительными характерами, уникальным прошлым, личными мотивами и глубокими историями, раскрывающимися по мере прохождения.

Караван переносит некоторые из лучших элементов традиционных ролевых игр в экшен-формат Diablo, предлагая вам аналог лагеря из Baldur's Gate или Dragon Age, где можно взаимодействовать со своими спутниками, — рассказывает нарративный директор Дженнифер Хеплер. — Они не станут полноценными напарниками уровня Dragon Age, которым вы прокачиваете навыки или выбираете одежду, но это будут личности со своими характерами, к которым хочется возвращаться.

Сюжетная завязка проекта перенесёт игроков на 100 лет вперёд после финала четвёртой части, в мрачный период, когда Владыка Ужаса уже полностью захватил власть над западным континентом Санктуария. Набираемый по пути отряд будет формироваться из обычных уцелевших одиночек, а не из представителей глобальных фракций. Первыми анонсированными членами кочующей группы стали бывшая сестра Незримого Ока и алчный гоблин, потерявший смысл жизни в мире, где жадность больше не имеет значения.

Релиз проекта от Blizzard запланирован на весну 2029 года.