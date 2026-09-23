Прокачка в Diablo 5 снова будет иметь смысл - монстров перестанут подтягивать под уровень игрока

Blizzard планирует пересмотреть систему уровней противников в Diablo 5. Об этом рассказал директор игры Джо Шели в интервью PC Gamer. По его словам, новая часть отойдёт от принципа, использованного в Diablo 3 и Diablo 4, где монстры автоматически усиливаются вместе с персонажем.

В Diablo 2 каждая зона имела фиксированный диапазон уровней, что позволяло игроку заметно превосходить врагов по мере прокачки. В последних частях серии такая система была заменена на динамическое масштабирование, из-за чего разница в силе между героем и монстрами оставалась небольшой вплоть до получения топового снаряжения. Это не лучшим образом сказалось на ощущении прогресса: находить мощный предмет или повышать уровень становилось менее значимым событием.

Хотя масштабирование помогало поддерживать вызов на протяжении всей игры, оно сглаживало резкие скачки силы, которые так ценят поклонники жанра. Diablo 5, анонсированная на BlizzCon, выйдет примерно через три года. Пока показан только тизер без геймплея, но разработчики уже дают понять, что хотят вернуть игрокам чувство реального могущества. Ожидается, что новый подход сделает прокачку и поиск экипировки более ощутимыми, а бои — менее «уравнительными». Остальные детали проекта пока держатся в секрете.