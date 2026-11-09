Создатель Path of Exile объяснил почему Diablo 5 рискует стать игрой ни для кого

Желание компании Blizzard удовлетворить запросы сразу всех категорий фанатов при создании Diablo 5 способно разрушить целостность будущего проекта. С таким предупреждением выступил создатель Path of Exile и руководитель независимой студии Light Pattern Крис Уилсон. Во время беседы на фестивале ExileCon в новозеландском Окленде разработчик обратил внимание на масштабные опросы аудитории, запущенные авторами культовой серии.

Уилсон подчеркнул, что за почти 30 лет существования бренд Diablo успел охватить диаметрально противоположные направления геймдизайна. Первая часть франшизы была мрачным спуском в подземелья с элементами хоррора, продолжение Diablo 2 и дополнение Lord of Destruction сформировали эталон скоростного ролевого экшена, а современные Diablo 3 и Diablo 4 развивались уже по законам игр-сервисов с совершенно иной динамикой и требованиями к вовлечению.

Если делать игру для всех, то в итоге получится игра ни для кого.

- Крис Уилсон, основатель студии Light Pattern и сооснователь Grinding Gear Games

Попытка собрать воедино пожелания столь разрозненных групп пользователей неизбежно приведет разработчиков к взаимоисключающим выводам. Сторонники классического хардкорного подхода требуют глубокой вариативности предметов, сложной экономики и честной одиночной кампании без привязки к онлайну. В то же время современная сервисная аудитория ожидает регулярных сезонных пропусков, автоматического подбора группы и расписания ежедневных активностей.

Геймдизайнер уверен, что успешный ролевой проект вовсе не обязан нравиться каждому человеку, когда-либо запускавшему игры серии. Авторам необходимо иметь четкое представление о своей ключевой целевой аудитории и делать продукт максимально увлекательным именно для нее, даже если это оттолкнет часть казуальных игроков. Размывание фокуса ради удержания максимального охвата грозит превратить игру в стерильный компромисс.

Несмотря на риски широких опросов, Уилсон сохраняет осторожный оптимизм по поводу перспектив Diablo 5. В предварительных материалах и темах анкетирования разработчик заметил множество явных отсылок к механикам и мрачной эстетике Diablo 2, которую он по-прежнему считает вершиной жанра изометрических ролевых экшенов.