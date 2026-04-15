Адский кроссовер: DOOM: The Dark Ages вторгается в Diablo Immortal с Палачом Рока

Diablo Immortal готовится к масштабному событию-кроссоверу с DOOM: The Dark Ages, в рамках которого в игру с 16 апреля по 14 мая прибудет сам Палач Рока. Разработчики представили подробности коллаборации, включающей новое событие, уникальные награды и тематические изменения игрового контента.
Центральной частью ивента станет режим The Slayer’s Reign — своего рода хаб активности, где игроки смогут зарабатывать бонусы и открывать награды. Среди них — косметическое оружие Argent Armory, новый 2-звёздочный легендарный самоцвет, а также редкое снаряжение и предметы комплектов. Самоцвет особенно ориентирован на агрессивный стиль боя: он усиливает добивание врагов с низким уровнем здоровья, а при убийствах подряд даёт бонус к урону и скорости передвижения.
Отдельное событие Slayer’s Bane представляет переработанную версию Survivor’s Bane с новыми механиками. Игрокам предстоит сразиться с Кибердемоном, а также использовать временные способности, вдохновлённые арсеналом Палача Рока. Среди них — Shield Saw, создающий вращающийся защитно-атакующий щит, и Skullcrusher, выпускающий разрушительные снаряды из костей и металла.
За выполнение заданий игроки будут получать Slayer’s Marks, которые можно обменивать на награды, включая эмоции DOOM, трансмогрификации оружия и легендарные сундуки с экипировкой.
Кроме того, в игру добавят косметику и фамильяров, вдохновлённых вселенной DOOM, включая образы Какодемона и Серрата.
Diablo Immortal и DOOM: The Dark Ages объединяются в одном из самых мрачных и насыщенных событий сезона, предлагая игрокам сочетание адреналинового экшена и демонической эстетики.
Надеюсь после этого творения завезут ДЛС обещанное...
Прошел недавно этот Doom ,что сказать локаций красивые ,кат сцены отличные, ну еще полеты на драконе да бои на роботах разбавляют однотипный геймплей. А все остальное фигня ,добивании нет ,выходишь на карту а враги тупо стоят и ждут когда их замесишь ,и так во всей игре одно и тоже ,загадки тоже одни и те же ,еле осилил до конца!