Адский кроссовер: DOOM: The Dark Ages вторгается в Diablo Immortal с Палачом Рока

Diablo Immortal готовится к масштабному событию-кроссоверу с DOOM: The Dark Ages, в рамках которого в игру с 16 апреля по 14 мая прибудет сам Палач Рока. Разработчики представили подробности коллаборации, включающей новое событие, уникальные награды и тематические изменения игрового контента.

Центральной частью ивента станет режим The Slayer’s Reign — своего рода хаб активности, где игроки смогут зарабатывать бонусы и открывать награды. Среди них — косметическое оружие Argent Armory, новый 2-звёздочный легендарный самоцвет, а также редкое снаряжение и предметы комплектов. Самоцвет особенно ориентирован на агрессивный стиль боя: он усиливает добивание врагов с низким уровнем здоровья, а при убийствах подряд даёт бонус к урону и скорости передвижения.

Отдельное событие Slayer’s Bane представляет переработанную версию Survivor’s Bane с новыми механиками. Игрокам предстоит сразиться с Кибердемоном, а также использовать временные способности, вдохновлённые арсеналом Палача Рока. Среди них — Shield Saw, создающий вращающийся защитно-атакующий щит, и Skullcrusher, выпускающий разрушительные снаряды из костей и металла.

За выполнение заданий игроки будут получать Slayer’s Marks, которые можно обменивать на награды, включая эмоции DOOM, трансмогрификации оружия и легендарные сундуки с экипировкой.

Кроме того, в игру добавят косметику и фамильяров, вдохновлённых вселенной DOOM, включая образы Какодемона и Серрата.

Diablo Immortal и DOOM: The Dark Ages объединяются в одном из самых мрачных и насыщенных событий сезона, предлагая игрокам сочетание адреналинового экшена и демонической эстетики.