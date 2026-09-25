Diablo Immortal объединится со "Спауном" - игроков ждут Малеболгия, некроплазма и адские цепи

В Diablo Immortal стартует масштабная коллаборация с комиксами "Спаун", созданными Тоддом Макфарлейном. Временное событие Hellspawn's Vengeance начнётся 29 сентября и продлится до 1 ноября, добавив в игру тематические активности, награды и особую механику, вдохновлённую знаменитым антигероем.

В рамках события игрокам предстоит выполнять еженедельные задания и участвовать в различных активностях, зарабатывая «Знаки возмездия». Их можно обменивать на тематические награды, включая облики оружия, рамку для портрета, эмоции в стиле Spawn и новый однозвёздочный самоцвет «Некроплазменный тотем».

Самоцвет окружает персонажа некроплазмой, которая на короткое время повышает наносимый урон. Каждые несколько секунд она также пытается снять один отрицательный эффект. При успешном очищении некроплазма выпускает в противника снаряд, взрывающийся и поджигающий находящихся рядом врагов.

Главной особенностью коллаборации станет переработанный режим Hellspawn’s Bane. Это новая версия Survivor's Bane, в которой игроки смогут использовать способности Spawn и сражаться с ордами демонов при помощи его фирменных цепей, живого плаща и энергии некроплазмы.

Другим испытанием станет The Eighth Circle. Здесь игрокам предстоит столкнуться с Малеболгией — создателем Spawn и одним из наиболее могущественных существ Ада. Сражение рассчитано на группу до четырёх игроков, которым предстоит объединить усилия против босса.

Коллаборация добавит в Diablo Immortal заметно больше элементов вселенной Spawn, от боевых механик до косметических наград. Событие Hellspawn's Vengeance будет доступно с 29 сентября по 1 ноября.