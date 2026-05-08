Diablo Immortal объединится со StarCraft: Blizzard превращает мобильную RPG в фестиваль ностальгии для фанатов

Blizzard анонсировала крупную коллаборацию Diablo Immortal со вселенной StarCraft. Событие под названием «Эон звезд» пройдет с 13 мая по 10 июня и добавит в игру тематические награды, особых боссов, косметику в стиле Сары Керриган и даже новый легендарный самоцвет с необычной механикой.

Главной звездой события станет самоцвет «Кипящий яд». Он позволяет призывать бейлингов — культовых существ зергов, которые бросаются на врагов и взрываются кислотой, нанося периодический урон. Для Diablo Immortal это выглядит неожиданно свежо: Blizzard явно решила сделать коллаборацию не просто набором скинов, а полноценным тематическим событием с новыми механиками.

Игроков также ждет битва против протоссов — Вознесенного Архона и тамплиера Тал'дарим, а в Древних Разломах появятся зерги и дикий гидралиск. Дополнят событие фракционные бонусы: терраны ускоряют передвижение, зерги усиливают атаки ядом, а протоссы дают защитные щиты.

Отдельного внимания заслуживает косметика в стиле Королевы Клинков. Blizzard продолжает активно эксплуатировать ностальгию по своим классическим сериям, но в случае со StarCraft это выглядит особенно символично. Пока полноценная новая часть культовой RTS остается лишь мечтой фанатов, компания словно напоминает: о вселенной StarCraft она все еще помнит — пусть и через коллаборации в других играх.