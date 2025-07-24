Diablo Immortal встречается с Hearthstone: кроссовер-событие "Герои Очага" стартует 30 июля

С 30 июля по 27 августа в Diablo Immortal пройдёт неожиданное кроссовер-событие с Hearthstone под названием «Герои Очага». Разработчики Blizzard объединили два мира, чтобы порадовать фанатов новыми возможностями, способностями и наградами.

Игроков ждут уникальные активности, включая испытание «Суд Очага» и сражения на Зачарованных Плоскостях. Событие вдохновлено механиками Hearthstone: каждый класс получил тематические карты со знакомыми способностями. Например, маг применяет Полиморф и Ледяную Стену, воин — Удар и Шквал Клинков, охотник — Взрывную и Змеиную ловушки, а также доступны навыки жреца, шамана, друида, чернокнижника и других героев вселенной.

На старте события все игроки получат ценные бонусы: Manaflux (2 звезды), 10 легендарных гребней, тематический портал и рамку для аватара. Manaflux накапливает 10 маны за 20 секунд и в зависимости от уровня здоровья может призвать Рагнароса или Кислотную Жижу.

Предварительный этап уже идёт: с 23 июля по 3 августа все игроки 30 уровня и выше получают 100% бонус к опыту от боевого пропуска и особые награды за вход — на 2, 4 и 8 день.

Кроме того, в игре появятся два фамильяра: Core Rager и Lil’ Ragnaros, последний даёт бонусы в испытаниях. В магазине Фантомов станет доступен набор Moon Scion с обликами Малфуриона и Тиранды.

Blizzard подготовила и новый PvE-формат: в «Суде Очага» игрок выбирает две карты — одну активную, вторую в роли орба. А на Зачарованных Плоскостях можно активировать до трёх карт, найденных в сундуках и алтарях.