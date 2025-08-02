Друид "ожил": в честь нового класса Diablo Immortal выпустили короткометражный фильм

Blizzard представила зрелищную короткометражку с живыми актёрами «Друид» — в честь выхода нового класса в Diablo Immortal. Режиссёром выступил филиппинский постановщик Михаил Ред, а главную роль исполнила Миртл Сарроса.

Фильм демонстрирует могущество друида и его мистическую связь с природой. Зрителям показаны как трансформации героя, так и напряжённые сражения с демоническими силами, выполненные в духе классической Diablo.

Это не просто рекламный ролик, а полноценное кинематографическое приключение, которое отражает атмосферу Diablo Immortal — мрачную, насыщенную деталями и напряжением. Визуальная составляющая подчёркивает уникальность нового класса и даёт почувствовать его силу.

Короткометражка стала не только эффектной подачей нового контента, но и знаком внимания к сообществу, приглашая как ветеранов серии, так и новичков исследовать мир Санктуария с новой стороны.