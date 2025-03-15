Разработчики Diablo Immortal опубликовали дорожную карту на 2025 год

В Diablo Immortal анонсировали грандиозные планы на 2025 год, который станет частью новой эпохи под названием «Эра Безумия». Игровой мир ждут значительные изменения, а также множество свежих идей и контента.

Основной сюжет развернется вокруг таинственных событий в деревне Санктуарий. Местные жители рассказывают о странных видениях и появлении загадочного пророка. Игрокам предстоит разгадать сложный заговор, в котором замешано имя Альбрехта. Ключевыми локациями станут мистические Шарвальские леса.

Среди ключевых изменений, запланированных на 2025 год:

Новая PvP-арена - созданная с учетом отзывов игроков, она обещает динамичные и сбалансированные бои с уникальными механиками.

Обновленная система торговли - Большой рынок Винтона позволит игрокам из разных серверных кластеров взаимодействовать между собой.

Дополнительный класс - его концепция будет тесно переплетаться с тематикой «Эры Безумия».

Разработчики поделились планами на первую половину года, пообещав раскрыть детали о второй части 2025 года позже.