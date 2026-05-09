Трейлер события-коллаборации Diablo Immortal StarCraft

Несколько дней назад команда разработчиков Diablo Immortal анонсировали событие-коллаборацию со StarCraft, а сегодня опубликовали трейлер в честь этого события. Кроме того, на официальном сайте Blizzard были опубликованы подробности этого события, с которыми вы можете ознакомиться ниже.

Diablo Immortal × StarCraft

Рой прибыл на Санктуарий в фантастическом слиянии вселенных. Новый легендарный самоцвет обрушивает на врагов безжалостную ярость зергов, ломая строй неприятеля непредсказуемыми взрывами и едкой кислотой. Знакомые поля боя преображаются в «Битве за потусторонний мир», которая разожжет хаос межзвездной войны с 13 мая до 10 июня.

Искатели приключений могут совершать вылазки на территорию зергов в зараженных порталах. Новое подземелье «Темное вознесение» разрывает саму ткань реальности и испытывает игроков на прочность смертоносными псионными атаками. А за безжалостной бойней наблюдает Королева Клинков... Зайдите на новый Призрачный рынок и перевоплотитесь в Керриган, намеревающуюся подчинить Санктуарий, обрушив на него всю мощь Роя.

Эпоха звезд

Просто войдите в игру во время события «Эпоха звезд», чтобы мгновенно получить три награды:

рамку для портрета в стиле StarCraft,

легендарный самоцвет с 2 звездами «Гибельный нарыв»,

облик для оружия в стиле Королевы Клинков Керриган.

Арсенал Копрулу

Выполнение ежедневных событий, убийство монстров или прохождение временных подземелий дает очки события.

Набрав нужное количество очков, вы откроете целый ряд наград:

портал в стиле StarCraft,

наклейки в стиле StarCraft,

облики для оружия в стиле Керриган,

легендарное снаряжение со свойствами на выбор,

предметы из комплектов со свойствами на выбор.

«Эпоха звезд» включает четыре недельных этапа с наградами, при этом игроки также смогут получить персональные усиленные бессмертные ключи и бессмертные ключи за достижение определенных уровней прогресса события.

Сразитесь с талдаримами в «Темном вознесении»

Протоссы заявляют о себе в Diablo Immortal! В событии «Эпоха звезд» игроки сразятся с двумя знакомыми воинами из фракции StarCraft в уникальной битве!

Воплотившись в образах знаменитого талдаримского храмовника и грозного вознесенного архонта, эти враги повелевают запретной псионной силой и бьют с безжалостной точностью, которую моментально узнают все ветераны StarCraft.

Соберите команду из четырех искателей приключений и сойдитесь в схватке с бойцами из жанра RTS в условиях action-RPG. Битва отличается нестандартной механикой, особыми задачами события и эксклюзивными наградами.

Для прохождения нужны билеты. Те, кто осмелится бросить вызов темной мощи талдаримов, столкнутся с уникальными испытаниями.

Проникните в зараженные порталы

Подземелья мутировали и вышли из-под контроля. Рой вот-вот нападет! В событии «Эпоха звезд» игрокам может выпасть уникальное свойство древнего портала, которое наполняет его врагами-зергами и добавляет нового босса — дикого гидралиска.

Во время прохождения игроки также получают особую способность «Псионный шторм». Она случайным образом размещает на земле поле, которое наносит урон попавшим в него противникам.

Прохождение особого древнего портала дает эксклюзивное легендарное оружие. У этих предметов будут особые свойства, которые нельзя передать. Если предмет уничтожить, сущность теряется навсегда.

«Битва за потусторонний мир» в особом варианте режима «Завоеватель»

Рой надвигается все ближе. Пламя войны разгорается. Мутации не избежать. Событие «Эпоха звезд» открывает особую версию режима «Завоеватель».

В этом режиме по карте расставлены святилища в стиле фракций. Их активация дает мощные боевые сферы, эффекты которых отражают особенности фракций StarCraft:

Стимулятор (терраны): повышает скорость атаки и передвижения на 30% на 8 сек.

Яд (зерги): все атаки в течение определенного времени стреляют отравленными зарядами, наносящими периодический урон.

Щиты (протоссы): дает поглощающий щит, который действует до истечения времени действия или до поглощения максимального количества урона.

Во время боя вы будете получать сферы только той фракции, которую выбрали перед матчем.

В режиме «Завоеватель» также появятся еженедельные рейтинги фракций. Выбрав фракцию, игроки будут соревноваться за место в рейтинге с другими участниками из той же фракции.

Кроме того, в этом обновлении мы введем ряд постоянных улучшений для этого режима. У всех игроков будет восемь ячеек снаряжения. Игроки, которые еще не открыли последние две ячейки, будут автоматически носить в них снаряжение по умолчанию (подробности о предметах мы расскажем позднее).

Легендарный самоцвет «Гибельный нарыв»

Этот самоцвет вобрал в себя всю свирепость зергов. Зловещий едко-зеленый свет медленно течет сквозь него, будто воля Роя закипает внутри, собираясь разорвать добычу на куски и захлестнуть поле битвы.

Вставьте новый легендарный самоцвет «Гибельный нарыв», чтобы получить власть над Роем. Когда вы наносите урон, гиблинги набрасываются на ближайших противников и взрываются при столкновении, покрывая их едкой кислотой. Кислота наносит периодический урон и увеличивает урон, который цели получают от вас.

Натравите Рой на жертв и наблюдайте, как враги гибнут в буре взрывов и разложения.

Прохождение подземелья «Темное вознесение» во время события с некоторой вероятностью дает в награду этот легендарный самоцвет (не более одного).

Превратитесь в монарха роя

Королева Клинков снова вступает на престол. Аура ее господства проносится по полю битвы, когда Рой исполняет приказ.

Представьте себя в роли Керриган, переродившейся в огне и ярости, с нарядом Призрачного рынка. Подчините Рой непоколебимой волей, разите со смертоносной точностью и явите врагам абсолютную власть королевы, которая не склоняется ни перед кем.

Новые фамилиары из вселенной StarCraft

Соберите 2 облика для фамилиаров в стиле StarCraft!

Бессмертный

Протоссы откликнулись на призыв. Бессмертный невозмутимо ступает вперед, воплощая несокрушимую решимость. От него исходит сдержанная сила, выкованная веками самопожертвования. Каждый выверенный шаг напоминает о могуществе цивилизации, которая никогда не сдается.

Существование величайших героев-протоссов не завершается с их смертью. Павшие воины продолжают жить — и служить — в огромных экзоскелетах. Непробиваемая броня и древние клятвы Бессмертных — красноречивое доказательство, что воины-протоссы не уходят в вечность. Они борются до конца.

Зерглинг

Рой посылает в Санктуарий вестника кровопролития. Зерглинг бросается в бой с неудержимой свирепостью и невероятной скоростью, подчиняясь инстинктам и неутолимой жажде убийства. Каждый удар символизирует неустанное стремление Роя сокрушать и пожирать.

Когда зерглинг сражается на вашей стороне, умения передвижения восстанавливаются сразу после применения. Ни на секунду не сбавляйте напор следуя главной тактике зерглингов, полагающейся на непрерывный натиск и неутихающую ярость.

Заключение

Звезды смешиваются в хаосе. Рой уже здесь! Мы скоро поделимся дополнительными подробностями в следующей статье. Следите за новостями и готовьтесь участвовать в совместном событии с 13 мая!

Команда разработчиков Diablo Immortal