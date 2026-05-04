В Diablo Immortal добавили функцию автобоя и новые легендарные свойства экипировки

Компания Blizzard Entertainment выпустила крупное обновление для ролевого экшена Diablo Immortal. Апдейт под названием Поднимите ставки или столкнитесь с изгнанием принес в игру множество нововведений, включая систему автоматического боя, изменения в соревновательных режимах и новые свойства для предметов.

Главным новшеством стала функция автоматического фарма, доступная в специальном меню Благословение легенд. Система открывается на 60 уровне и позволяет персонажу самостоятельно перемещаться по локации и сражаться с врагами. Использовать автобой можно не более 1 часа за 1 раз, а общий недельный лимит составляет 24 часа. Разработчики отмечают, что этот режим менее эффективен, чем ручное управление, и предназначен преимущественно для казуальных игроков. Кроме того, автоматический сборщик не умеет распылять предметы, если инвентарь заполнен.

Для персонажей добавили новые легендарные свойства. Эти предметы выпадают на уровне сложности Пекло 12 и выше. Новые эффекты позволяют значительно изменить привычные сборки. Например, варвары могут призывать духа предков, а некроманты получили возможность вселяться в союзников в форме призрака, давая им положительные эффекты. Маги, монахи, охотники на демонов, крестоносцы, рыцари крови, бури и друиды также получили уникальные усиления своих классовых способностей.

Значительные изменения коснулись соревновательных матчей. На полях боя появилась система выбора капитанов. Если все участники имеют ранг Легенда или выше, может запуститься режим Легендарная дуэль. В нем 2 игрока с наивысшим рейтингом становятся капитанами и по очереди набирают себе команду из 3 союзников, тратя на каждый выбор по 15 секунд. Также во всех основных PvP режимах общее снижение урона было увеличено на 15 процентов.

В игре уже стартовал 18 сезон Портала дерзаний, который продлится с 4 мая по 17 июня. Разработчики добавили 50 новых этажей, увеличив максимальный уровень до 800. Требуемый боевой рейтинг для последнего этажа составляет 61759. В событии Обряд изгнания появилась скрытая система подбора противников для бессмертных, а количество побед, необходимых на 7 неделе, уменьшилось с 4 до 3. Новый боевой пропуск 52 сезона под названием Цикл пути предков станет доступен 7 мая. Дополнительно в настройках графики появился визуальный фильтр Яркий, а на острове Билефен разработчики разместили новую точку телепортации.