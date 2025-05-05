В Diablo: Immortal началась раздача - в игре можно забрать меч, гемы и расходники

В приключенческой игре Diablo: Immortal началась новая бесплатная раздача.
Компании Blizzard Entertainment и Activision Blizzard раздают меч Гатса из популярного произведения «Берсерк» (Berserk), легендарные гемы и расходники. Для этого необходимо зайти в игру и активировать промокоды:
- GRIFFITH2025;
- GUTS2025.
Diablo Immortal вышла 2 июня 2022 года на ПК и мобильных устройствах. Игра принесла Activision Blizzard более 300 миллионов долларов за первые полгода после релиза, хоть и была сильно раскритикована геймерами за систему монетизации и влияния доната на игровой процесс.