В Diablo Immortal пройдет коллаборация с World of Warcraft - "Тень Ледяного трона"

Ледяная Скорбь, таинственный клинок грозного Короля-лича, материализовалась в Санктуарии. Кровожадные живые мертвецы повалили из замерзших порталов, вливаясь в растущую армию Диабло. Силы зла двух разных миров объединились! Можно только представить, какими бедами это грозит. Искатели приключений, пришло время сразить подступающих врагов в совместном событии Diablo Immortal и World of Warcraft!

Событие «Тень Ледяного трона»

Зловещие ледяные врата начали появляться по всему Санктуарию. Один взгляд на их застывшие очертания вселяет в душу страх. С 4 по 26 июля в 03:00 по серверному времени вам предстоит искать эти порталы, бросать вызов жгучему холоду и растапливать ледяные сердца захватчиков с той стороны.



В землях ледяных мертвецов вам будет помогать новый эффект «Холод Ледяного трона». Благодаря ему вы сможете наносить на 10% больше урона в течение 10 секунд после убийства 5 монстров и случайным образом оживлять до 5 воинов-мертвецов. Пусть эта давно забытая сила возвестит вашу победу и приведет вас к наградам.

Растопите лед и добудьте трофеи из других миров

Войдите в Diablo Immortal во время события «Тень Ледяного трона», чтобы получить рамку «Ледяная Корона». Пройдите событие, чтобы получить декоративный эффект для оружия «Ледяная скорбь». Только не забывайте кормить его душами...

Преобразите свой портал в тень Цитадели Ледяной Короны. Откройте портал «Ледяная Корона» в стиле World of Warcraft вместе с любой покупкой за настоящие деньги в Diablo Immortal до 26 июля. Покупку можно совершить в игровом магазине или в Battle.net* один раз для каждого персонажа. Портал можно получить в игре с 11 июля.